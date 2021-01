Dit had de betaalbare Porsche onder de Boxster moeten worden - Autoblog.nl

Zonde, zonde, zonde: Porsche had in 2008 gewoon een concept klaarstaan voor een compacte sportwagen onder de Boxster.

Het is een fascinerende gedachte: ergens in de catacomben van de grote automerken staan fantastische auto’s die de buitenwereld nog nooit te zien heeft gekregen. Gelukkig komt er zo nu en dan toch een dergelijk concept of prototype boven water.

Unseen

Porsche pakte vorig jaar groots uit wat dit betreft. Onder de noemer ‘Porsche Unseen’ kwamen ze in met maar liefst dertien nog nooit eerder vertoonde concepten op de proppen. Daar zaten diverse bijzonder gave projecten tussen. Je zou denken dat we nu alle concepten van Porsche wel gezien hebben, maar niets is minder waar.

Walter de’Silva

Er is nu nóg een concept opgedoken dat we niet eerder te zien hebben gekregen. Deze keer is het alleen niet Porsche zelf die de auto met de buitenwereld deelt, maar Walter de’Silva. De befaamde Italiaanse ontwerper heeft nooit officieel een Porsche-design op zijn naam kunnen zetten, maar er blijkt nu toch een Porsche-ontwerp te zijn waar hij aan meegewerkt heeft.

55One

Het gaat om de Porsche ’55One’, een concept waarvan we niet van het bestaan afwisten. Uit de naam kunnen we afleiden dat het een modern eerbetoon is aan de Porsche 550 Spyder. De Porsche Le Mans Living Legend uit 2016 was dat ook, maar die was dan weer geïnspireerd op de dichte 550.

Bluesport

Technische specificaties zijn niet bekend, maar Walter de’Silva geeft wel een hint. Hij verwijst namelijk naar de Volkswagen Bluesport Concept en de Audi e-tron Concept, die mogelijk in productie zou gaan als Audi R4 of R5. Nu wordt het interessant: dit waren concepts voor betaalbare sportwagens met een middenmotor. Deze auto’s zouden hun platform delen met een Porsche die de spirituele opvolger zou zijn van de 550. Daar hebben we alleen nooit een concept van gezien. Tot nu dus!

Volkswagen Bluesport Concept

Audi e-tron Concept

2008

Een van de weinige concrete stukjes informatie die Walter de’Silva geeft is een jaartal: 2008. Dit klopt met het bovenstaande verhaal. De Bluesport werd namelijk in 2009 gepresenteerd en de e-tron Coupé in 2010. De Porsche zou waarschijnlijk net als de Bluesport een viercilinder middenmotor krijgen. Ferdinand Piëch zag het in ieder geval wel zitten. Helaas weten we inmiddels dat noch de Volkswagen Bluesport, noch de Audi ‘R5’ noch de Porsche ‘550’ er zijn gekomen. Het had zo mooi kunnen zijn…

991 GT3

Interessant detail is dat de voorbumper van de 55One veel gelijkenissen vertoont met die van de Porsche 991 GT3 Mk2, die pas in 2018 uitkwam. Het lijkt er dus op dat deze GT3 een vleugje De’Silva heeft meegekregen. Aan de achterkant is de 550one wat minder goed te herkennen als Porsche. Weliswaar verwijzen de luchtroosters en de centrale uitlaat duidelijk naar de 550 Spyder, maar driehoekige achterlichten zijn weg niet gewend van Porsche.

Michael Mauer

Hoewel een productieversie van de Porsche 55One al in 2012 geschrapt was, blijft het idee van een lichtgewicht instap-Porsche toch tot de verbeelding spreken. Design-baas Michael Mauer liet vorig jaar nog weten dat hij maar al te graag een dergelijk model zou bouwen. Helaas vrezen we dat het bovenstaande concept het dichtste is wat we ooit bij een moderne ultralichte Porsche zijn gekomen.

Via: Walter de’Silva’s Instagram