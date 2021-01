Dít zijn de best gelezen Autoblog-artikelen van 2020! - Autoblog.nl

Eerste week van januari is lijstjes-tijd! Nu kijken we naar de best gelezen Autoblog-artikelen van 2020!

Met het jaar achter ons kunnen we de balans opmaken. Kwamen onze F1-voorspellingen uit? Wat werd de best verkochte auto 2020? Werden er Subaru Impreza’s verkocht in 2020? En wat waren de beste gelezen Autoblog artikelen van 2020?

De vragen gaan we nu beantwoorden. Bijna alle voorspellingen kwamen uit (Hamilton kampioen). De best verkochte auto was een Kia Niro. Oh, en er werd één Subaru Impreza verkocht in 2020. Dan rest alleen nog de vraag wat de best gelezen Autoblog-artikelen van 2020 zijn.

Diepe buiging

Voordat we met de lijst der lijsten beginnen, moeten wij een diepe buiging maken voor u, waarde lezer! Jullie bezochten Autoblog namelijk massaal, waarvoor onze dank! Er ging geen maand voorbij zonder 2.000.000 unieke bezoekers. Dat getal bleef gestaag groeien. In november 2020 mocht Autoblog.nl 2.500.000 unieke bezoekers verwelkomen!

Ditmaal domineerden Max Verstappen en Elon Musk niet de top 10. Alle artikelen zijn goed voor meer dan 100.000 views. Sommige zelfs een veelvoud daarvan. Nogmaals: hartelijk dank! Het is niet alleen tof om elke dag te kunnen werken met ons favoriete onderwerp, maar ook dat er zoveel belangstelling voor is.

De Top 10 best gelezen Autoblog artikelen van 2020 ziet er als volgt uit:

2. Britse multimiljonair verongelukt met 385 km/u (@willeme)

3. Belg met Mercedes kiest voor aanstootgevend kenteken (@jaapiyo)

4. Tesla rijder krijgt boete voor bedienen ruitenwissers (@RubenPriest)

5. Bomvolle Mercedes E-Klasse heeft giga km-stand (@Loek)

6. Video: zo voelt een aanrijding op de Autobahn met 240 km/u (@RubenPriest)

7. Tesla is kwalitatief het allerslechtste automerk (@RubenPriest)

8. Politie neemt droomcollectie Porsches in beslag in Drenthe (@machielvdd)

9. Spectaculaire politie Audi-achtervolging met 260 km/u (@RubenPriest)

10. De regels motorrijden met autorijbewijs (@britt)