Porsche 935 gaat los op Zolder

Dit zullen we niet vaak zien.

De kans dat je een Porsche 935 spot in het ‘openbaar’ is vanwege een aantal redenen erg klein. De Porsche die knipoogt naar een hoop andere modellen van het merk is namelijk maar in een beperkte oplage van 77 stuks geproduceerd. Een andere reden is dat de 935 niet is gehomologeerd, trackdays only dus. En dat is terug te zien aan alles.

Een asociaal grote achtervleugel met LED-verlichting zoals bij de 919 Hybrid LMP1, een Recaro racekuipstoel (of zoals in dit geval eentje -optioneel- voor de bijrijder), een ontsnappingsluik in het dak, een sperdifferentieel, een standaard brandblussysteem en de Porsche Track Precision Race App om de ideale lijn te volgen. Of de bestuurder van de Porsche 935 dat bij onze zuiderburen op Zolder weet te doen mogen jullie in onderstaande video zelf beoordelen.

Het uiterlijk van de 935 is een knipoog naar de 935/78. Porsche nam voor de nieuwe 935 de GT2 RS als basis en maakte een carrosserie uit koolstofvezel versterkte kunststof. De knipoog: de witte kleur met de verlengde achterkant zoals de Le Mans 935/78. Liefkozend ook wel de Moby Dick genoemd vanwege zijn flinke neus en ‘staart’. De 935 heeft veel meer kenmerken van zijn voorgangers geleend. De spiegels kennen we van de 911 RSR en het stuur en display herkennen we uit de nieuwste 911 GT3 R.

De 3.8L twinturbo zescilinder moet met 700 pk de 1.380 kg wegende 935 voortbewegen. Licht is deze Porsche dus zeker niet. De 77 exemplaren zijn voorzien van een 7-traps PDK. Met Porsche Stability Management kun je de tractiecontrole en ABS instellen of zelfs helemaal uitschakelen op het circuit. Zonder belastingen koop je deze exclusieve Porsche voor 701.948 euro. Wij doen het voorlopig met het geluid uit het filmpje waar de Porsche 935 wordt uitgelaten op Zolder.