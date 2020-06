Volkswagen ID.3 nieuws: Performance Pack cadeau

Zojuist heeft Volkswagen tijdens een online presentatie meer verteld over de langverwachte nieuwe Volkswagen ID.3.

We schreven in december 2019 al wat de Volkswagen ID.3 zou gaan kosten. Kort gezegd, van € 38.000 tot € 49.000 in drie uitrustingsniveau’s. Vandaag gaf Volkswagen ons een update. Zoals dat gaat tegenwoordig: online via een Skype call. Veel nieuws was al wel bekend, ook over de uitrustingen. Maar we zetten een aantal zaken nog even op een rijtje.

Opvallend is dat klanten van de ‘1st’ edition een gratis upgrade krijgen naar het ‘performance pack’. Wat betekent dit? Volgens de heren en dames van Volkswagen ga je hierbij een stoplicht sprint van 0-100 km/u winnen met 2 seconden voorsprong. Dat is de moeite waard. Deze powerboost is een ‘aantal malen’ beschikbaar. Heel specifiek werden de Volkswagen mensen hier niet over. Met die boost gaat de ID.3 58 kwh in 7 tot 8 seconden naar die 100 km/u.

Volkswagen ID.3 1st Standaarduitrusting

De verschillende uitrustingsniveau’s

ID.3 1st accu: 58kwh + 2 performance upgrades, 1 jaar gratis laden (tot € 600), range 300-420km

accu: 58kwh + 2 performance upgrades, 1 jaar gratis laden (tot € 600), range 300-420km 1 stapje hoger hebben we de ID.3 1st Plus met keyless access, matrix LED koplampen, andere bekleding stoelen

met keyless access, matrix LED koplampen, andere bekleding stoelen Meest uitgebreide uitrustingsniveau is de ID.3 1st Max met panoramadak, augmented reality Head’s up display. ‘Travel assist’ (lane-assist, lane-change assist,)

Heel belangrijk: welke velgopties zijn er?

Er zijn maar 4 kleuropties voor de ‘1st’ dus hoe kan je jezelf onderscheiden? Met velgen!

Wat zijn je configuratie opties?

Hieronder zie je wat je binnen de 3 eerste uitrustingniveau’s nog te configureren valt.

Wat gaat hij nou echt kosten?

De genoemde prijzen tijdens de Skype call waren natuurlijk de Duitse, maar die zullen een goede indicatie geven van de NL prijzen. Als die informatie binnenkomt zullen we dit updaten. In Duitsland: ID.3 1st gaat € 39.995 kosten, de Plus kost € 45.995 en de Max kost € 49.995. De indicatie voor NL nu is circa € 38.000 / € 44.000 / € 49.000.

Wat is die 2 sec ‘performance upgrade’?

Elke ‘ID.3 1st’ klant krijgt een performance upgrade van 2 seconde van 0-100 km/u ten opzichte van een ‘standaard’ ID.3 met een 58 kwh accu.

Hoe lang kan je de launch edition bestellen?

Alle 1st edition auto’s zijn pre-booked. Er zijn er 30.000 en er zijn op dit moment ruim 36.000 reserveringen wereldwijd. Dus als iedereen nu bevestigt dan zijn ze allemaal al verkocht. Mensen met een pre-booking hebben 4 weken om hun pre-booking te bevestigen.

Wanneer gaat de ‘basisversie’ in de verkoop?

4 Weken na de start van het bevestigen van de ‘1st’ versie (dat is dus rond NU) wordt de basisversie ook te bestellen.

Hoe zit het met de garantie op de ID.3?

Op de accu’s wordt een garantie van 8 jaar gegeven of tot 160.000. Bij het beoordelen of het pakket nog voldoet garandeert Volkswagen dat hij 70% behoudt van zijn capaciteit.

Komt er een ID.3 GTI?

Daar laten de functionarissen in de call zich natuurlijk nog niet over uit. Maar dat er een performanceversie onderzocht wordt lijkt voor de hand te liggen. Natuurlijk komt er ook sowieso nog een 77kwh versie van de ID.3.

