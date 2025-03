Porsche 959 laat z’n imposante achterwerk zien in Amsterdam

Er is gewoon alweer een 959 gespot, deze keer op Nederlands kenteken.

Recent schreven we over een Britse Porsche 959 die opdook in Nederland en hoe zeldzaam deze auto wel niet is. We citeren even onszelf: “De weinige 959’s die er zijn, komen bijna nooit naar buiten.” Warempel is er nu een exemplaar op Nederlands kenteken gespot.

@deepep kwam deze auto tegen in Amsterdam. Hij noemt het zelf een “unicorn spot” en daar is geen woord van gelogen. Er staan slechts 4 exemplaren op Nederlands kenteken. De andere drie zijn allemaal pas na 2018 geïmporteerd, dit is de enige die al langer in Nederland vertoeft (sinds 2000).

Toevallig zijn er nu al twee exemplaren in Nederland gesignaleerd dit jaar, maar laat je daardoor niet op het verkeerde been zetten. Met een totale productie van 337 stuks is deze auto écht heel zeldzaam. Ter vergelijking: van de Ferrari F40 (die je ook niet dagelijks tegenkomt) zijn er 1.311 gebouwd.

De 959 was er in twee varianten: de Komfort en de Sport. Dit is – zoals de meeste 959’s – een Komfort. De Sport was een uitgeklede versie die 100 kg lichter was. Hier zijn er slechts 29 van gemaakt. In tegenstelling tot de Sport heeft de Komfort wél airco, centrale deurvergrendeling, elektrische ramen en een achterbankje.

