Heel Canada pakt Tesla nu nóg harder aan

In navolging van Toronto en Vancouver, gaat nu ook de landelijke politiek los op Tesla in Canada.

Het is niet makkelijk om Elon Musk te zijn dezer dagen. De rijkste man ter wereld zal inmiddels veelvuldig aan de ketamine zitten met al die karaktermoord die op hem gepleegd wordt. Nu was het ook wel te verwachten natuurlijk. Elon voert de heilige oorlog tegen woke aan in zijn zelf uitgesproken queeste the woke mind virus te vermorzelen. Op zich een nobel streven om te strijden tegen dit nieuwe racisme en seksisme, doch Elon gaat daarbij nogal onzachtzinnig te werk. Als de koe in de porceleinkast laten we maar zeggen. En zo’n machtig bolwerk, slaat dan natuurlijk terug op alle manieren die je kan verzinnen.

Zo ook in Canada, het land van Justin Trudeau, bij ons beter bekend als de man naar wie Jesse Klaver gemodeleerd is. Als buurland van Trumpmenië, heeft Canada het dezer dagen zwaar te stellen. En dit is een burenruzie die zelfs de rijdende rechter niet zomaar even enorm kan opstoken kan oplossen. Trump wil Canada zelfs inlijven als provincie. Best wel bizar allemaal, hoe je het ook wendt of keert.

In Canada zit echter dus nog de oude politiek aan de macht. De globalistische lui van you vill have nothing and you vill be happy. Voor Jan Modaal is het wat dat betreft momenteel kiezen tussen een broodje hormoonvlees of een broodje krekels. Van beide word je niet echt vrolijk, maar meer smaakjes zijn er niet meer. En beide kampen bestoken elkaar dezer dagen met eng gedoe en onplezierigheden.

Zo is The Donald kennelijk vastbesloten om even een recessie te veroorzaken met zijn importheffingen. Dat is in meerdere opzichten lekker voor de POTUS. Na de crash, waar ook gewoon goed aan te verdienen valt, kunnen hij en zijn vrinden weer laag inkopen en kan de komende drie jaar in het teken staan van ‘herstel’. En daarbij moet Donald nog de staatsschuld herfinancieren, wat prettig is te doen tegen zeer lage rentes. Over de keper genomen zie je die lage rentes vooral in economisch slechte tijden. Met allerlei haken en ogen eraan, maar die laten we dan maar even aan RTL Z, als dat nog bestaat.

Canada is niet erg blij met de heffingen. En het gaat nu Tesla, van Trumps nieuwe beste vriend/toekomstige fall guy Musk, keihard aanpakken als repercussie. Tesla is al niet meer welkom op de autoshow van Vancouver en in Toronto zijn subsidies voor Tesla’s opgeschort. Maar nu gaat ook de landelijke politiek mee.

Onlangs meldden we al dat een aantal Tesla dealers een Canadese subsidiepot voor EV’s volledig hadden leeggetrokken met dubieuze verkoopaantallen. De minister van Transport heeft nu aangekondigd deze subsidies vooralsnog niet uit te gaan betalen. Althans niet totdat de zaak grondig is uitgezocht. Daarnaast heeft de minister zeker gesteld dat Tesla niet in aanmerking zal komen voor toekomstige overheidsubsidies. Harde actie dus, maar ja, strijden voor waar je in gelooft is nooit goedkoop. Voor alle partijen niet. Waarvan akte.