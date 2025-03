Autobedrijven rennen harder voor minder geld

Ondanks een stijging van de omzet zien BOVAG autobedrijven niet de winst meegroeien.

Achterover leunen en auto’s verkopen alsof het allemaal vanzelf gaat, nee dat is er niet bij voor de Nederlandse autobedrijven. Bij het ene merk gaan de verkopen harder dan het andere, maar door stijgende kosten staat de winst onder druk.

Autobedrijven die aangesloten zijn bij de BOVAG zagen in 2024 de omzet stijgen, maar onder de streep schoten ze er amper wat mee op. De omzet steeg bijna negen procent. Goed voor een omzetgroei van ruim 1,7 miljoen euro.

Daar staat tegenover dat de gemiddelde nettowinst per BOVAG-vestiging daalde met ruim 63.000 euro: van 285.708 euro in 2023 naar 221.840 euro in 2024. Oftewel, er moest harder worden gewerkt voor minder geld.

Occasions doen het goed, nieuw loopt achter

Dealers verkochten gemiddeld 392 occasions per vestiging, een groei van zeven procent. Nieuwe auto’s deden het met +2,9% (311 verkochte auto’s per vestiging) ook niet slecht, maar deden het een stuk minder goed in vergelijking met de tweedehandsjes.

Hoe kan het dan dat er toch minder geld werd verdiend? Het heeft simpelweg te maken met gestegen kosten voor autobedrijven. Naast loonstijgingen zijn de garantiekosten per auto met 22,1% omhoog geschoten. De verplichte garantieperiode van BOVAG-autobedrijven werd verlengd van 6 naar 12 maanden. Meer zekerheid en goed nieuws voor de koper, maar de dealer betaalt in dit geval de rekening.

Verkoopsprint door bedrijfswagens

BOVAG-bedrijven die handelden in bedrijfswagens profiteerden van de verkoopsprint aan het einde van 2024. Door de nieuwe BPM-regels wilden ondernemers nog massaal een bedrijfswagen kopen vorig jaar.

Resultaat? Bijna 60.000 lichte bedrijfswagens gingen de deur uit in het vierde kwartaal, een verviervoudiging (!) ten opzichte van eind 2023.

Klinkt mooi, maar hier zit een addertje onder het gras. Die eindspurt was vooral een vooruitgeschoven verkoop, wat betekent dat 2025 begint met een valse start. Sinds 1 januari zijn er nog maar 4.460 lichte bedrijfswagens verkocht, versus 17.357 in dezelfde periode vorig jaar. Diezelfde BOVAG-bedrijven zaten in januari van dit jaar vooral een potje patience achter hun computer te spelen denk ik.

Foto: julian06 via Autoblog Spots