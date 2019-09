Porsche 959 van Arabische prins is door en door goud

Het moet maar net je smaak zijn.

Wie als een soort Dagobert Duck in zijn geld kan zwemmen, kan zijn wildste ideeën de vrije loop laten. Vooral voor mensen uit het Midden-Oosten moeten de meest bizarre creaties worden gemaakt. Het Porsche Museum heeft deze week als voorbeeld de hersenspinsels van een Arabische prins uitgelicht. Voor hem moest het merk destijds zeven unieke Porsches 959 samenstellen. Dit gouden exemplaar is er één van.

Hoewel Porsche Exclusive op dat moment in de kinderschoenen stond, had het geen problemen met het ontwikkelen van een reeks spraakmakende uitvoeringen van de 959. Logisch, want de toen hypercomplexe auto had een behoorlijk prijskaartje. Om er in één klap zeven te kunnen afleveren, met daar bovenop nog de kosten van het personaliseringsprogramma, dat was een fijne manier van geld verdienen.

Hier uitgelicht zien we de gouden uitvoering van de Arabische prins. De volledige buitenzijde van de Porsche 959 is in goud gehuld, van de uitlaatpijpen tot de velgen. Porsche Exclusive heeft daarnaast nog een doorlopende streep aangebracht in een iets andere tint, voor de afwisseling. Het interieur is niet zozeer goud meer eerder beige te noemen, maar het vormt wel een fraaie combinatie.

Aan de techniek van de 959 in kwestie is niet geknutseld. Dit betekent dat hij nog altijd is voorzien van een 2,8-liter zes-in-lijnmotor, die goed is voor 450 pk en 500 Nm. In zijn tijd was het een van de snelste auto’s op aarde. Tegenwoordig staat hij evengoed zijn mannetje: hij haalt op zijn best 317 km/u.