“Toro Rosso-naam verdwijnt uit de Formule 1”

Maar het betekent niet het einde van het team.

Toen Red Bull besloot als volwaardig team in de Formule 1 te stappen, duurde het niet lang voordat het ook een satellietteam op de kop had getikt. Hier kon het zijn jonge talenten de tijd geven tot bloei te komen op het hoogste niveau. Het uit Minardi voortgekomen team lijkt vanaf volgend jaar door het leven te gaan onder een andere naam.

Als we de geruchten uit de paddock mogen geloven, dan heeft de Italiaanse formatie, die alweer sinds 2006 onder Toro Rosso actief is in de koningsklasse, besloten zijn naam te willen wijzigen. Naar verluidt zal het zusterteam van Red Bull Racing vanaf volgend jaar ‘Alpha Tauri’ heten.

Nu klinkt dit als een of andere oosterse variant van de energiedrank, in werkelijkheid is het een kledingmerk van het bedrijf. En niet het soort dat slechts halfbakken merchandise verkoopt. Nee, het is een merk waarvan de artikelen peperduur zijn. Een overhemd kost al gauw 100 euro, voor een goede jas betaal je bijna 1.000 euro.

Volgens RaceFans heeft Toro Rosso van de houder van de commerciële rechten van de Formule 1 al toestemming gekregen. Het enige dat nu nog resteert is dat de andere teams in de sport hun akkoord geven middels een zogenaamde ‘e-vote’, waarvoor ze tot donderdag de tijd hebben gekregen. Dit lijkt een formaliteit. Wanneer Toro Rosso groen licht krijgt, dan zal het waarschijnlijk met ingang van volgend seizoen ‘Scuderia Alpha Tauri’ heten.

In ander nieuws: het Formule 1-team van Renault heeft zojuist bevestigd dat het inderdaad stopt met het leveren van motoren aan McLaren. Na 2020 gebruikt het team uit Woking krachtbronnen van een ander team, waarschijnlijk Mercedes.