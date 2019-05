Kaartverkoop Dutch Grand Prix loopt storm, al 150.000 aanmeldingen

Wees snel, anders mis je straks je kans.

Nu de Dutch Grand Prix eindelijk officieel is, is het aftellen tot het feest begint. Kort na de aankondiging twee weken geleden is de “kaartverkoop” alweer begonnen. Vanaf het begin van deze week tot en met 16 juni kunnen fans zich inschrijven om kans te maken op een of meerdere tickets. Zoals verwacht is de interesse gigantisch: na twee dagen hebben ruim 150.000 mensen zich aangemeld.

Dit heeft de sportief directeur van de Dutch Grand Prix, oud-Formule 1-coureur Jan Lammers, vanochtend bekendgemaakt in de 538 Ochtendshow van Frank Dane. Het Circuit Zandvoort verwacht voor het raceweekend in mei ruim 200.000 bezoekers, dus we komen al aardig in de buurt van het totaal.

Overigens is het niet zo dat degenen die zich al hebben ingeschreven voor het festijn nu ook daadwerkelijk een kaartje in handen hebben. De organisatie hanteert voor de kaartverkoop namelijk een systeem waarbij iedereen evenveel kansmaakt. Na 16 juni zal de organisatie bekijken hoeveel inschrijvingen het heeft ontvangen, om aan de hand daarvan willekeurig te bepalen wie kaarten krijgt voor de Dutch Grand Prix.

Zijn er na deze eerste kaartverkoop nog tickets beschikbaar, dan zullen deze met een bijbehorende prijs op de website van de Grand Prix, www.DutchGP.com verschijnen. Overschrijden de aanmeldingen het aantal kaarten dat de organisatie kan aanbieden, dan zullen de laatste stuks volgens Lammers worden verloot.