Max Verstappen fan Damon Hill verdwijnt van de televisie

Max Verstappens grootste fan Damon Hill verdwijnt van de televisie. Althans, in ieder geval van zijn vaste stek op televisie.

Er is de laatste tijd veel te doen geweest omtrent de vooringenomenheid die de (Britse) Formule 1 pers zou hebben. De koningklasse van de Autosport is natuurlijk een mondiaal gebeuren. Maar de toonaangevende pers komt, net als de meeste teams, toch met name uit Groot-Britannië. Sky Sports Italy en Germany ten spijt, kijken de meeste mensen toch naar het Britse Sky Sports F1, of luisteren in ieder geval naar Brits commentaar bij de races.

Brits

Soms lijkt dit commentaar een beetje partijdig te zijn voor de Britse coureurs. Op zich helemaal niet gek natuurlijk. Het is niet alsof Olav Mol keihard voor Carlos Sainz zat te juichen als die Verstappen te snel af was in een kwalificatie in 2015. Maar juist omdat ‘de hele wereld’ naar de Britse feed kijkt, valt het ietwat extra op in de rest van de wereld.

Benadeeld

Nu zijn F1 coureurs vaak gevoelige mensen die zich al snel benadeeld voelen. Als Jos Verstappen het bijvoorbeeld heeft over de vooringenomenheid van de Britse pers, maar ook de Britse stewards, vergeet hij kennelijk dat Max Verstappen in 2021 het kampioenschap kreeg van Michael Masi. Dat is dan weliswaar een Australiër…Maar ja, same difference.

Schumacher

Enfin, een van de exponenten van het ‘anti-Max’ sentiment was volgens velen, Damon Hill. Deze Britse meestal gentleman, liet zich nogal vaak negatief uit over Max Emilian. Vooral als onze Max ook daadwerkelijk over de schreef ging, zoals in Mexico. Zelf stoorde ik me daar dan ook niet zo aan. Je moet ook een beetje inschatten waar het vandaan komt. Damon moest het natuurlijk vaak afleggen tegen Michael Schumacher vroeger. En Max is, in alle opzichten, de nieuwe Michael Schumacher.

Magnanimous

Hill was ‘groots’ -zoals de Britten mooi zeggen, magnanimous– genoeg om na de race in Brazilië ruiterlijk toe te geven dat Verstappen had laten zien wie de beste is. Tot verbazing van Christian Horner, die er natuurlijk meteen een punt van maakte dat Damon niet altijd op die manier spreekt over Max. Maar ach, maakt dat Hill niet juist tot een fair and balanced verslaggever?

Wellicht, maar hoe dan ook moet de beste man nu het veld ruimen. Na dertien jaar wordt zijn contract niet verlengd. Uiteraard zegt Hill op internet alle goede dingen over een professionele samenwerking over de jaren heen en dat hij uitkijkt naar nieuwe uitdagingen. Maar in Engeland weet men te melden dat er wel degelijk onderhandelingen waren over een verlenging, doch dat het daar niet van gekomen is.

Net als Donald Trump staat Max Verstappen dus bij de rivier en ziet hij een voor een de lichamen van zijn citicasters voorbij dobberen #SunTzuopZondag. Wedstrijdleider Wittich, kritische journalisten en ongetwijfeld binnenkort ook het FIA eindejaarsgala in Rwanda. Is er dan niks dat onze held af kan remmen?