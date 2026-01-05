Deze hybride Tesla is de eerste auto ter wereld die goed is voor het klimaat

De Model Y is groener geworden sinds het GEEN EV meer is.

Elektrische auto’s worden gezien als het milieuvriendelijke alternatief voor brandstofauto’s. Tegelijkertijd blijft er discussie over de duurzaamheid van de productie van de EV’s, met name rond grote accupakketten en het gebruik van grondstoffen. Het Oostenrijkse bedrijf Obrist denkt daar een oplossing voor te hebben gevonden. Volgens de makers kijk je hier naar “het eerste klimaatpositieve voertuig ter wereld”.

Obrist heeft een Tesla Model Y genomen en er een hybride van gemaakt. Of zoals de uitvinders het noemen, een ”hyperhybride”. De kern van het concept is relatief eenvoudig. Obrist heeft de originele, grote Tesla-accu verwijderd en vervangen door een veel kleinere batterij van 17,3 kWh. Dat bespaart gewicht en grondstoffen.

Hoe werkt het?

De aandrijving blijft volledig elektrisch, maar de stroom komt niet alleen uit de accu. Daarvoor zorgt een compacte hulpmotor, door Obrist een Zero Vibration Generator (ZVG) genoemd. Dit is een tweecilinder benzinemotor met minder dan 1,0 liter inhoud, die uitsluitend dient als generator. De ZVG wekt elektriciteit op aan boord, die tijdelijk wordt opgeslagen in de accu en vervolgens de elektromotor aandrijft. Eigenlijk een EREV (Extended Range Electric Vehicle) dus, maar dan gaat Obrist nog een stap verder.

Het onderscheidende element zit niet zozeer in de techniek, maar in de brandstof. De ZVG draait niet op benzine, maar op methanol. Die brandstof wordt zelf geproduceerd op dezelfde manier als bloemen gebruiken bij fotosynthese. In woestijngebieden wordt zonne-energie gebruikt om water te splitsen in waterstof en zuurstof. De waterstof wordt vervolgens gecombineerd met CO₂ die rechtstreeks uit de lucht wordt gehaald, waarna methanol ontstaat.

Kort gezegd: CO₂ wordt uit de atmosfeer gehaald, omgezet in methanol en vervolgens opnieuw gebruikt om elektriciteit op te wekken. Volgens marketingdirecteur Thorsten Rixmann is dit ook financieel interessant: “Methanol kan goedkoop worden geproduceerd in zonnige woestijnen met behulp van zonne-energie; zo’n 30 cent per liter is realistisch.”

1.000 kilometer actieradius

Door de kleine accu kan de hyperhybride Model Y-prototype maar 80 kilometer elektrisch rijden. Wanneer de methanolmotor bijspringt, zou een totale actieradius van meer dan 1.000 kilometer mogelijk zijn. Onderaan de streep zou de uit de lucht gegrepen CO2 voor de methanolproductie groter moeten zijn dan de uitstoot bij het genereren van elektriciteit.

Volgens Rixmann is de technologie klaar voor massaproductie. Autofabrikanten zouden de hyperhybride in bestaande voertuigplatformen kunnen integreren “met relatief weinig moeite” en “binnen twee jaar”. Nog een voordeel: het hoeft niet al te veel te kosten. Rixmann: “Onze aandrijflijn is vooral bedoeld om betaalbaar te zijn. In massaproductie zou een voertuig met deze technologie voor ongeveer €28.000 aangeboden kunnen worden.”

Of autofabrikanten daadwerkelijk instappen, moet nog blijken. Maar duidelijk is wel dat Obrist een andere invalshoek kiest: niet méér batterij, maar minder accu en een alternatieve brandstof als route naar duurzamer rijden. Is dit dan het grote eureka-moment?