Roshel Senator is een regelrechte tank

Voor als je meer vijanden dan vrienden hebt.

Het aantal bizarre en apocalyptische voertuigen lijkt ons de laatste tijd om de oren te vliegen. Het laatste nieuwtje in deze categorie is de Senator APC van het Canadese Roshel Defence Solutions. Vrij letterlijk komt het ding over als een soort tank voor op de openbare weg.

Het exemplaar op de foto’s is een militaire variant, maar niet getreurd. Er komt namelijk een variant voor consumenten. De Senator APC is bestand tegen kogels met een .50 kaliber en de vloer van de auto kan niet opgeblazen worden met explosieven. Het beest kent een eigen filtersysteem, waardoor chemische, biologische, radiologische en nucleaire aanvallen geen effect zullen hebben. Er zijn diverse aansluitmogelijkheden voor heftig wapenspul op de Senator APC. Je moet wel zelf het benodigde materiaal kopen. Een feestje bouwen in de tank op wielen is geen probleem. Er is plaats voor 10 tot 12 inzittenden. De Senator APC is gebouwd op de aandrijflijn van een Ford F550 Super Duty en dat zie je vooral in het interieur terug.

Ben je met je Senator APC op pad en zijn er geen lantaarnpalen in de buurt? Geen probleem. Er zijn meerdere hoge resolutie warmetebeeldcamera’s aanwezig die zicht rondom geven. Bovendien zijn er genoeg lampen aanwezig om een rijdende Senator te spotten vanaf de maan.

De Canadezen hebben niet bekendgemaakt wat deze gepantserde gigant moet gaan kosten. Met de enorme mogelijkheden en een dikke 6.7 liter diesel onder de kap zal de Senator APC vermoedelijk geen voordelige jongen zijn.