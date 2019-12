Hoe praktisch is de Tesla Cybertruck als bedrijfsauto?

Ome Elon geeft je het antwoord.

Je kunt het gerust bestempelen als dé auto-onthulling van het jaar. Niet de nieuwe Ferrari F8 Tributo, niet de Volkswagen ID.3, maar de Tesla Cybertruck zullen mensen het beste herinneren als je vraagt naar de meest memorabele auto-onthulling van 2019. Niet zo gek ook. Het bijzondere uiterlijk én de bijzondere presentatie dragen daar aan bij. Het feit dat de elektrische pickup tegen het einde van het jaar is gepresenteerd helpt natuurlijk ook voor je geheugen.

In de Verenigde Staten van Amerika is een pickup zo’n beetje de primaire basisbehoefte. Hoe anders is dat in Nederland. Particulieren zijn niet zo snel in een pickup te vinden. Dit laatste heeft uiteraard te maken met de veelal grote, onzuinige motoren van een pickup wat de aanschaf inlusief BTW en BPM onbetaalbaar maakt.

Als de Cybertruck naar Europa komt is het afwachten of de markt van elektrische bedrijfswagens er een nieuwe concurrent bijheeft. In dat kader is ruimte in elk geval erg belangrijk. Een nieuwsgierige Twitter-gebruiker vroeg Tesla CEO Elon Musk op het sociale platform of je een multiplex plaat van ‘4×8’ kon vervoeren achterin de Cybertruck. Omgerekend van ft naar cm hebben we het over afmetingen van 120 bij 243 cm. Ook vroeg hij of de Cybertruck een ‘flip stop’ krijgt. Dit is een uitklapbare rek dat voorkomt dat de inhoud uit de pickup lazert als je bijvoorbeeld accelereert en de inhoud naar achteren schuift. Het antwoord van Musk was kort maar krachtig: ja. En mocht straks de zakelijke aanschaf van de Cybertruck nou duur uitvallen, dan kan een bedrijfswagen leasen ook interessant zijn.

Yes — Elon Musk (@elonmusk) December 3, 2019