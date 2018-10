Yaris met twee kleurtjes viert een feestje in Parijs

Partymode!

Feest op de Toyota-stand op de autoshow in de Franse hoofstad. De Yaris is 20 jaar geworden en de Japanse autobouwer staat stil bij dit heugelijke feit met de Yaris Y20. De keuze voor de onthulling in Parijs is toepasselijk, want op precies deze beurs werd in 1998 de hatchback voor het eerst aan de wereld getoond.

Deze jubilieumversie herken je gemakkelijk aan de tweekleurige samenstelling. Het gaat hier om een gouden tint met een grijs dak. Moeilijk te missen dus. De kleurtjes zijn niet willekeurig gekozen. De eerste Yaris had in 1998 dezelfde introductiekleur. Mocht je nu geen fan zijn van dat goud dan is dat geen probleem. De Y20 is ook te krijgen met een enkele kleur of tweekleurig in zilvergrijs, parelmoer en zwart met de nieuwe donkergrijze afwerking van het dak.

Medio december is de gelimiteerde Yaris Y20 te bewonderen bij de dealer. Er komen 200 stuks naar Nederland. Prijzen worden in een later stadium bekendgemaakt. In totaal maakt Toyota 1.998 exemplaren van de Yaris Y20.