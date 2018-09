Porsche lanceert twee nieuwe huurprogramma’s

Porsche rijden zonder er eentje te kopen.

De Duitse autofabrikant Porsche experimenteert regelmatig met nieuwe programma’s. Zo werd twee jaar geleden in Nederland ‘Share a Porsche‘ geïntroduceerd, waarbij je met je vrienden een Porsche kon delen.

In de Verenigde Staten heeft het merk twee nieuwe pilot programma’s gestart. Het eerste programma heet Porsche Drive en is in feite een uitbreiding van de reeds bestaande Porsche Passport abonnementsservice. Gebruikers betalen een bepaald bedrag en kunnen zo een nieuwe Porsche rijden. In tegenstelling tot Passport, ligt met Drive de focus op korte termijn huren. De dienst is gelanceerd in Atlanta, Georgia en klanten hebben keuze uit zes modellen van het merk. Het kost omgerekend 231 euro om 4 uurtjes een 718 of Macan te huren, terwijl een week 911 rijden 2.502 euro kost. In Duitsland bestaat deze dienst ook, in ons land helaas (nog) niet.

Het tweede programma heet Porsche Host en is gelanceerd in Los Angeles en San Francisco. De autobouwer is hiervoor de samenwerking aangegaan met Turo. Laatstgenoemde is een soort AirBNB van auto’s. In plaats van een traditioneel huurautobedrijf te benaderen, kun je via Turo direct met de eigenaar van een auto het voertuig huren. Het toffe van dit concept is dat je vaak veel gavere auto’s (BMW M4, Nissan GT-R) kunt huren voor redelijke bedragen. Een Nissan GT-R kan bijvoorbeeld worden aangeboden voor 195 dollar per dag.

Met Porsche Host worden klanten verbonden met Porsche-rijders die de auto aanbieden via Turo. Het gaat hier niet om willekeurige Porsche-rijders, maar om Turo hosts die al een positieve reputatie hebben opgebouwd. In feite gebruik je Turo zoals het altijd werkt, enkel fungeert Porsche als tussenpersoon die garandeert dat de ervaring op Porsche-niveau is. In plaats van jij zelf, pikt Porsche de eigenaar uit.

Het gaat in beide gevallen om pilot programma’s. Zo bestaat de kans dat Porsche Drive naar Europa gaat komen. In het geval van Porsche Host is dat nog maar de vraag. Turo is vooral een begrip in de Verenigde Staten en is hier enkel actief in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.