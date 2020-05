Ferrari heeft gulle bui, geeft Kimi Räikkönen F1-auto cadeau

Terwijl het ene F1-team zichzelf te koop zet, geeft Ferrari zomaar een F1-auto aan Kimi Räikkönen cadeau.

Het is een nogal schrijnend voorbeeld van hoe groot het budgetverschil is tussen Formule 1-teams. Aan de ene kant is er Williams. Dat oerteam heeft een sterke naam, maar nogal zwakke prestaties. Vandaag zijn ze hun hoofdsponsor kwijtgeraakt, dus overwegen ze maar de boel te verkopen. Ook McLaren heeft financieel wel eens betere tijden gezien, met Renault is het eveneens alles behalve maneschijn.

Aan de andere kant van het spectrum staat Ferrari. Dit team lijkt te zwemmen in het geld en overweegt zelfs een stap naar de IndyCar om maar geen mensen de laan uit te hoeven sturen. Vandaag komt er nog een voorbeeld van het ‘zwemmen in het geld’: ze geven voormalig Ferrari-coureur Kimi Räikkönen zijn eigen F1-auto cadeau.

Jazeker, want waar McLaren zijn eigen auto’s twee keer probeert te verpanden, geeft Ferrari er zomaar eentje weg. Of nou ja, ‘zomaar’… Het is namelijk een vrij bijzondere Ferrari. Het gaat om de SF71H waarmee Räikkönen anderhalf jaar geleden de Grand Prix van Amerika mee won. Dat was toen voor het eerst sinds 2013 dat hij een Grote Prijs won, een tamelijk speciale auto, dus.

Via zijn Instagram Stories laat Räikkönen zoals gewoonlijk veel los over zijn gevoelens. Hij bedankt Scuderia Ferrari met een foto waarbij hij in de open vrachtwagentrailer kijkt, terwijl een doek het gros van de auto bedekt. In de volgende foto staat zijn Ferrari vol trots tussen de motorfietsen, waarbij hij schrijft met die auto in 2018 te hebben gewonnen.

Räikkönen rijdt inmiddels niet meer voor Ferrari, sinds 2019 zit hij achter het stuur van een Sauber (inmiddels Alfa Romeo Racing). Maar het blijft natuurlijk een mooi aandenken aan zijn tijd als Ferrari-coureur. En als hij die tijden wil herleven, kan hij zo achter het stuur kruipen van zijn eigen Ferrari.

Dank aan Flyer Bunch voor de tip!