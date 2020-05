‘Bijtelling op EV’s kan in 2021 prima naar 12%’

Er worden nog genoeg elektrische auto’s verkocht volgens de BOVAG, die bijtelling kan dus in 2021 wel naar 12 procent.

Het is een beetje een heet hangijzer op dit moment. Of die bijtelling volgend jaar naar 12 procent moet, zoals gepland, of dat we het houden op 8 procent, zoals het nu is. Aan de ene kant staat de RAI Vereniging. Zij zeiden vorige maand dat die bijtelling volgend jaar gewoon naar 12 procent moet. Dan weten consumenten en de branche waar ze aan toe zijn.

Vereniging Elektrische Rijders en de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen waren het hier niet mee eens, uiteraard vanwege de coronacrisis. Het beste voorbeeld voor ‘waarom’ is de Mustang Mach-E. Eerder deze week maakte Ford immers bekend dat de leveringen hiervan vertraagd zijn, nadat dit nieuws eerder op de dag al uitlekte. En dat is natuurlijk flink balen voor de ondernemers die juist net zo’n ding hadden gekocht, met het idee daar in 2020 nog met 8 procent bijtelling mee rond te kunnen rijden. Door het uitstel wordt dit pas 2021 en krijgen ze dus 12 procent bijtelling. Dit had niemand kunnen voorspellen, dus moet die bijtelling even worden uitgesteld, zo stellen de twee verenigingen. Daarnaast kan een verlaagde bijtelling goed zijn voor de economie én de duurzaamheid.

BOVAG-directeur Peter Niesink zit in het RAI-kamp. Al heeft hij hier wel een opvallende reden voor. Tegen de BNR Nationale Autoshow zegt Niesink namelijk dat het met de verkopen van elektrische auto’s hartstikke prima gaat. Best knap, aangezien het met de algehele autoverkoop niet al te best gaat.

Toch zit het met EV’s anders, aldus Niesink. De overheid zou als doelstelling hebben om tussen de twintigduizend en vijftigduizend elektrische auto’s te verkopen. Tot en met vandaag zijn er volgens de BOVAG elfduizend EV’s verkocht. We zitten nog niet eens op de helft van het jaar, daarnaast rekent de organisatie erop dat we in de tweede helft van het jaar weer meer auto’s gaan kopen. ‘Alles wijst dus op bestendig beleid, wijzig dan niet die bijtelling en hou het voor 2021 op 12 procent’. Een coulanceregeling voor bijvoorbeeld Mustang Mach-E-klanten kan Niesink zich wel voorstellen, maar hij zei het niet alsof hij zich daar met passie voor ging inzetten. Nee, laat het maar zoals het is, dat was zijn voornaamste punt.

Overigens denkt Niesink ook dat door die coronacrisis bedrijven juist meer elektrische auto’s willen. Dat ze anders gaan nadenken over het vervoer, over hun footprint. ‘Je krijgt wel een leaseauto, maar die moet volledig elektrisch zijn’, zoiets. Klinkt misschien wat raar; je zou denken dat bedrijven nu eerder geld willen besparen dan te investeren in het klimaat. Toch zegt Niesink van andere ondernemers te horen dat ze meer over duurzaamheid gaan geven. Dat betekent meer EV’s, dus nog een reden om die bijtellingsplannen maar zo te laten.

