Beleef de jaren ’80 opnieuw met deze fraaie Mercedes-Benz

Die goede oude tijd.

Gisteren was de GP van Japan. Daarbij wist het team van Mercedes GP voor de zesde keer de wereldtitel binnen te halen. Een ongelooflijk knappe prestatie. Wat dat betreft had hun 125e jaar actieve deelname in de motorsport niet beter kunnen verlopen. Op de thuisrace in Hockenheim na dan.

Mercedes is niet alleen actief geweest in de Formule 1. Met Le Mans ging het een paar keer fout, maar in de toerwagenracerij heeft het merk met de ster zijn strepen dubbel en dwars verdiend. De mooiste racers komen waarschijnlijk uit de late jaren ’80. Je weet wel: de 190 E’s.

Speciaal voor het jubileumsjaar heeft oud coureur Andrew Miedecke een van de gaafste toerwagens aller tijden helemaal gerestaureerd. Het is een Mercedes-Benz 190 E 2.3 16 Group A toerwagen. De auto was van origine van het team RSM Marko, het raceteam van Helmut Marko. Je weet wel, die verwarde man die elk jaar denkt dat Red Bull heel veel races gaat winnen.

De auto maakte zijn (tweede) debuut op de Motorclassica beurs in Melbourne, die dit weekend werd gehouden. De auto heeft destijds meegedaan aan de 1.000 km van Mount Panorama, waar de 190 E met oud-F1 kampioen Danny Hulme en Franz Klammer negende overall werd. De auto kende daarna een zwaar leven in andere raceklasses. Andrew Miedecke kwam de auto tegen en besloot ‘m weer helemaal origineel te maken.