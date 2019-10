Grote elektrische SUV’s, dit zijn de keuzes

Als je niet wil inleveren op comfort en prestaties, wat kun je dan kiezen?

Veel mensen staan open voor elektrisch rijden, maar in veel gevallen is de keuze nu nog enigszins beperkt. Denk aan reguliere auto’s met een elektromotor erin (Kia e-Niro) of een auto specifiek ontwikkeld als elektrische auto (Nissan Leaf). In beide gevallen hebben beide auto’s toch wel de uitstraling van een milieuvriendelijke auto. Dat is een tactiek die kan werken, kijk maar naar de eerste drie generaties van de Toyota Prius. Dat was niet alleen een zuinige auto, maar ook een statement.

Maar laten we het milieu in dit vergelijk even over het hoofd zien. Als milleu daadwerkelijk een issue is om rekening mee te houden, neem je de trein, fiets, kantoor aan huis of deel je een smart forfour met vier collega’s. Dat terwijl je gestopt bent met vlees eten, vakantie houden en je eigen tarwegras laat groeien. We willen natuurlijk ook een beetje genieten. Je wil ruimte, kwaliteit, luxe en prestaties. Dat mag ook, je werkt er immers hard voor. Een elektrische crossover SUV is daarom niet eens zo’n slecht idee. Met een benzinemotor zijn de prestaties redelijk goed, maar is het verbruik vaak desastreus. Om de boel op gang te krijgen is zo’n elektromotor veel beter geschikt dan een verbrandingsmotor.

Op dit moment zijn er vier auto’s die aan de criteria voldoen. We gaan niet alleen op de bijtelling letten. Je hebt al mazzel met de eerste 50.000 euro waarover 4% betaald dient te worden, toch? Als referentie nemen we een van de fijnste auto’s in zijn segment, volgens sommige kenners zelfs de BESTE: de BMW X5 30d xDrive. Als de financiële verschillen tussen diesel, PHEV en BEV niet zo groot zouden zijn, zou je deze auto veel vaker tegenkomen op Neerlands wegen.

BMW X5 30d xDrive

93.813 euro

In dit specifieke geval nemen we de drieliter diesel. Diesel kan anno 2019 écht niet meer, volgens de kenners. Voor een auto van dit formaat, is het echter een prima metgezel die met 265 pk en 620 Nm uitstekend bediend is. De prestaties zijn gezien het gewicht van iets meer dan 2.000 kilogram gewoon goed. De sprint van 0-100 km/u neemt 6,5 seconden in beslag en de topsnelheid bedraagt 230 km/u. In vergelijking met de elektrische auto’s is de BMW in stadsomgevingen zeer onzuinig, maar op hogere snelheid wint de BMW het. Groot voordeel is de actieradius, zelfs met een verbruik van 1 op 10 kun je 800 km op een tank halen.

Allemaal leuk en aardig, maar waarom rijdt niet iedereen met een jaarsalaris van meer dan 88.508 euro in een X5? Welnu, dat is de bijtelling. Als je géén opties aanvinkt dan, betaal je de volle bijtelling. Dat scheelt op maandbasis als snel 900 euro. Aan bijtelling alleen al. Je kan ook kiezen voor een PHEV, maar die kan potentieel ook veel verbruiken en met 800 euro per maand is de bijtelling nog steeds erg fors. Het is gewoon enorm veel geld. De concurrentie laat zien dat volledig elektrisch fiscaal gezien véél aantrekkelijker is.

Audi e-tron 50 quattro Launch Edition

€ 70.450

Een auto die zich een beetje onder de radar bevindt is de Audi e-tron. Op meerdere manieren. Het is een elektrische auto die niet direct te koop loopt met het feit dat het een EV is. Dat is een enorm voordeel. Sterker nog, de Audi e-Tron is (subjectief bezien) de fraaiste crossover van het merk met de vier ringen. Alle traditionele Audi-kwaliteiten komen keurig naar voren: het genoemde uiterlijk, het strakke interieur en de voorbeeldige afwerking. Nog een voordeel is dat de Audi niet voorop loopt in de EV-hype, waar Tesla en in mindere mate Jaguar wél aan mee doen. Het is gewoon een Audi, maar dan elektrisch.

Er zijn twee varianten leverbaar, de 50 en de 55. Nu zien we eindelijk een voordeel van Audi’s vreemde motoraanduidingen, het geeft de verhoudingen prima weer. Er zit een verschil in vermogen (47 pk) en koppel (20 Nm), maar groot zijn die niet. Dat zie je ook aan de prestaties, die zijn bijna gelijk. Het grootste verschil zit ‘m in de actieradius. De 50 haalt 300 km op een accu (volgens de WLTP), de 55 moet 411 km halen. In vergelijking met de BMW is de instap Audi e-tron bijna even duur: zo’n zestig mille. Bij de e-tron komt er btw bovenop, bij de BMW dient er een enorme hoeveelheid BPM betaald te worden. Over betalen gesproken, de bijtelling valt reuze mee in vergelijking met de BMW: 280 euro per maand.

Jaguar I-Pace Business Edition S

€ 72.475

De Jaguar I-Pace is de Auto van het Jaar geworden, zij het nipt. De progressieve Jaguar legde het bijna af tegen de Alpine A110 in een van de spannendste Auto van het Jaar verkiezingen ooit. De Jaguar kwam vorig jaar veel in het nieuws vanwege twee dingen: ten eerste de verkoopcijfers, die waren uitstekend. Ten tweede waren er klachten over de actieradius. De verklaring was vrij eenvoudig: die auto’s werden in een koude winter afgeleverd en niet alle bestuurders pasten hun rijstijl aan. Wij hebben mogen ervaren dat de I-Pace een uitstekende duurtester is gebleken. Met name als het op rijden aankomt, is het een fantastisch apparaat. Ook de 400 pk sterke elektromotor draagt overigens zeker bij aan de feestvreugde. Dat EV’s snel zijn, is bekend. Deze stuurt fantastisch: de wegligging is top en je wordt behoorlijk betrokken bij het rijden. Het exterieur design is niet ieders smaak, maar in elk geval uniek en efficiënt.

Nadelen zijn voornamelijk van praktische aard. Als je mee gaat in het enthousiasme dat de I-pace genereert, dan gaat de actieradius hard achteruit. Daarbij zijn de laadtijden relatief lang. Het is absoluut niet onoverkomelijk, maar wel iets om rekening mee te houden. Zeker nu de winter eraan komt. Voordeel van de I-Pace is dat de auto wel 200 kilogram lichter is dan d e-tron, zonder noemenswaardig krapper te zijn. Dan de kosten, want je rijdt zo’n bijzondere Jaguar voor relatief weinig bijtelling: 365 euro per maand. Dat is overigens nog voor opties en je moet dan een showroommodel op kenteken laten zetten. De kans is groot dat het bedrag hoger wordt, maar het is nog altijd fiks minder dan een diesel SUV in deze klasse.

Mercedes-Benz EQC 400 4Matic

€ 79.860

De nieuwste toevoeging aan deze klasse is de Mercedes-Benz EQC. EQ is een sublabel van Mercedes, specifiek voor geëlektrificeerde auto’s. De opvolger van ‘Electric Drive’, zeg maar. De EQC doet sterk denken aan elektrische GLC en op sommige punten lijkt dat ook het geval te zijn. De auto is namelijk iets kleiner dan de Audi en de Jaguar. Het is niet dat de EQC krap is, maar qua bagageruimte scheelt het toch dik 160 liter ten opzichte van de I-Pace en e-tron. Qua motor en accupakket scoort de EQC dan wel weer een voldoende. De EQC is aanzienlijk krachtiger dan de e-tron: 408 pk levert de elektrische Benz.

Het koppel van 760 Nm is ook meer dan de andere twee tegenstrevers. Qua laadtijd zit de EQC een beetje tussen de Audi en de Jaguar in. Qua karakter lijkt de Mercedes sterk op de Audi. Gewoon een normale Dikke Duitser met toevallig een elektromor. De auto is erg vlot, maar spoort je niet aan tot rijden zoals de Jaguar dat wél doet. Tijdens de rijtest gaf @CasperH aan dat hij de ‘wow-factor’ een beetje miste. Misschien is dat wel een groot compliment, want de auto is gericht op een verwende doch licht conservatieve doelgroep. Die zitten niet te wachten op een auto die een statement maakt. Qua bijtelling is de Mercedes wat prijziger, want deze begint ‘kaal’ pas bij 80 mille.

Tesla Model X Long Range

€ 93.600

Als je een statement wil maken, kijk niet verder en koop c.q. lease de Tesla Model X. Het is een auto die werkelijk alles anders doet dan andere auto’s en daardoor vind je het helemaal niets of helemaal geweldig. Om de Model X een SUV te noemen gaat veel te ver, het is eigenlijk gewoon een MPV. De Tesla Model X ziet er véél groter uit dan zijn concurrrenten. Klopt dat ook? Jazeker! De Model X is veel langer, breder en wat hoger dan de concurrenten. Qua gewicht maakt het overigens niet uit: ook de Model X weegt 2.400 kg. De beschikbare ruimte is enorm te noemen. Waar de e-tron en I-Pace een soort tussenmaatje zijn, is de Model X meer dan een waardig alternatief voor een X5.

De prestaties zijn bij deze instapper prima voor elkaar. Met name de 0-100 km/u sprint in 4,6 seconden is werkelijk hilarisch. De bijtelling is wel een stukje hoger met een hogere basisprijs, maar daar krijg je dus ook een grotere en snellere auto voor terug. Het interieur moet wel je ding zijn, het scherm werkt erg goed, maar bijna ALLEs moet je er mee bedienen. Laten we het mild brengen: dat vergt gewenning. Qua afwerking, materiaalgebruik en dergelijke is het een Amerikaan en geen Premium Duitser. Alles voelt een niveau (of twee) lager aan. Het is nu overigens wel acceptabeler dan toen de Model X net op de markt kwam. Ook wat dat betreft pakken ze het bij Tesla goed op.