Het inmiddels iconische Porsche schild als logo had zo maar eens een relikwie van het verleden kunnen zijn.

Onlangs vernieuwde Porsche hun logo. Collega Machiel kun je wel vertrouwen met geinige details, want de gekozen afbeelding bovenaan het artikel is perfect gekozen. Je hebt namelijk bijna een vergrootglas nodig om te zien wat Porsche heeft vernieuwd. Bij zoiets als een logo, helemaal dat van Porsche, is dat ook maar goed. Het iconische schild met strepen, de ‘geweien’ en het steigerende paard, dat herkent iedereen uit duizenden.

Porsche logo

Hoe kwam dat logo tot stand? Welnu, initieel was er helemaal geen logo. De allereerste Porsches uit de jaren ’40 hadden simpelweg chromen letters om Porsche te spellen op de carrosserie. Toch bleek het voor de herkenbaarheid van de auto’s wel beter om iets van een logo te hebben. Initieel wilde Porsche er een soort prijsvraag van maken, maar alle ingestuurde designs konden het team niet bekoren en dus bleef het bij enkel de letters Porsche. Totdat in 1951 toch weer het idee kwam om een logo te ontwerpen en in 1952 werd het eerste Porsche-logo gepresenteerd. Het ontwerp kwam van Franz Xaver Reimspieß. Op het logo vindt je eigenlijk niks meer dan een combinatie van het wapen van Württemberg-Hohenzollern (zoals de provincie waar Stuttgart in ligt heette voordat het Badem-Württemberg werd) en het wapen van Stuttgart met het steigerende paard. Al vanaf vroeg was het essentieel dat bovenaan groot de tekst ‘Porsche’ zou verschijnen en boven het paard de tekst ‘Stuttgart’.

Een schets van het originele Porsche logo door Franz Xaver Reimspieß, 1952.

Evolutie

Zoals we inmiddels weten is het logo altijd bij die basis gebleven. Het logo van Porsche is met de jaren steeds een beetje gladder gestreken, maar de basis bleef identiek. Da’s een sterk ontwerp, maar het had heel anders kunnen zijn.

Problemen

Het Porsche-logo had in de jaren ’50 wel een heel praktisch probleem. In die tijd was er wel de mogelijkheid om in kleur te printen, maar dat was duur en erg onpraktisch. Bovendien was het logo erg gedetailleerd, dus als klein logootje bovenaan een papier moest je de printer extreem stilhouden, wat het logo printen een grote uitdaging maakte. Die kleuren kan je nog oplossen door zwart en wit te printen, maar dan had het logo niet het gewenste effect voor Porsche. Ook was er vrees dat het logo te gecompliceerd was en logo’s zoals die van Mercedes en VW (simpele chromen vormen) beter zouden opdrogen.

Alternatief

Porsche deelt daarom met ons een document dat het daglicht maar zelden heeft gezien. Met dank aan Hanns Lohrer, die vele designs in de reclamewereld op zijn naam heeft staan, kreeg Porsche in 1963 wat voorstellen voor nieuwe logo’s. En deze vijf logo’s krijgen we nu te zien. Veel eenvoudigere ontwerpen waar vooral de letter P erg prominent voorkomt. In het middelste ontwerp van onderstaande afbeelding herkennen we met een beetje fantasie hetzelfde idee als het logo van Porsche Design, terwijl rechtsboven voor inspiratie lijkt gediend te hebben voor Beats by Dr. Dre.

Zoals we allemaal weten is het niks geworden. Deze logo’s zijn per briefkaart naar Porsche verstuurd en een secretaresse van toen ter tijd heeft ze teruggestuurd naar Lohrer. Het is nooit helemaal bekend geworden waarom en hoe Ferry Porsche ze geweigerd heeft. Porsche heeft ooit duidelijk gemaakt dat hij het logo sterk vindt en het veranderen een risico vond.

En zo kon het gebeuren dat het gecompliceerde Porsche-schild alsnog als logo dient voor Porsche, inmiddels 71 jaar later. Wij zouden zeggen dat de alternatieven het niet redden bij het inmiddels zo iconische schild, maar dat weet je natuurlijk niet als het was gebeurd. Een leuk verhaal is het echter in elk geval wel.