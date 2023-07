Wie durft deze Ariel Atom met V8 te kopen?

Een 500 pk sterke V8 in een Ariel Atom, veel gekker dan dit gaat het niet worden.

Er zullen waarschijnlijk weinig mensen na een Ariel Atom te hebben gereden gezegd hebben: ‘leuk, maar hier moet een V8 in’. Toch is dat precies wat Ariel deed in 2008. Toen kwamen ze met de Ariel Atom 500, met – jawel – een V8.

Je zou denken dat een V8 het hele idee van een lichtgewicht auto ondermijnt, maar we praten hier niet over een LS-blok. De V8 in de Atom 500 is gecreëerd door twee Hayabusa-motoren aan elkaar te plakken. Daardoor is deze achtcilinder slechts 3,2 liter groot en weegt deze maar 90 kg.

Het is dus een kleine en lichte V8, maar het vermogen is er niet minder om. Het blok levert 500 pk, waarmee dit blok niet onderdoet voor grotere V8’s. 500 pk is sowieso al de moeite, maar in een Ariel Atom die niks weegt is het gewoon krankzinnig veel.

Om precies te zijn weegt deze Ariel Atom V8 slechts 550 kg. Daarmee komt de gewichtsverdeling gevaarlijk dicht in de buurt van 1:1. Dit maakt een sprint van 0 naar 100 km/u in een luttele 2,3 seconden mogelijk. Om nog maar te zwijgen over de bizarre rondetijden die je met deze auto kunt noteren.

Een Ariel Atom is sowieso geen auto die op grote schaal geproduceerd wordt en dat geldt zeker niet voor de Atom met V8. Van deze auto zijn slechts 25 exemplaren gebouwd. Je hebt dus niet alleen een ontzettend spectaculaire auto, maar ook een hele zeldzame.

Deze specifieke Ariel Atom V8 staat bij onze Zuiderburen, in Luik om precies te zijn. De auto is nog praktisch nieuw, want de kilometerstand is vrijwel net zo laag als het gewicht. Er staat namelijk nog maar 553 km op de klok.

Een auto waar er maar 25 van gebouwd zijn en ook nog eens in nieuwstaat, dat mogen we gerust een buitenkansje noemen. Geïnteresseerden kunnen hun slag slaan op Collecting Cars, waar je direct mee kunt bieden. De veiling loopt nog tot en met dinsdag 19.32.

