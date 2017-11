Wie scoorde de laatste 5 races het best?

Dat moet Max zijn geweest, toch?

Terwijl wij nog even aan het bekomen waren van die aangrijpende *hoest* laatste race van het seizoen, sloegen ze op Reddit maar meteen weer aan het werk. Een gebruiker met de angstaanjagende naam FuriousDodo hield de scores van de meest prominente figuren bij om een duidelijk beeld van de slotfase van het seizoen te schetsen.

Wat direct opvalt is dat Ricciardo een getergde tweede helft van het seizoen kende. De Australiër scoorde in de laatste tien races 83 punten, maar verzamelde in de afgelopen vijf races niet meer dan 23 punten. Zijn onfortuinlijke uitvalbeurt is wat dat betreft een treffende metafoor voor het seizoen dat Red Bull kende. Max, die juist in de eerste helft veel problemen doorstond, deed het een stuk beter. Sterker nog, de rollen leken wel omgedraaid. Waar de Nederlander aanvankelijk in een groot deel van zijn wedstrijden met pech te maken kreeg, schoof dit langzaam maar zeker naar zijn teamgenoot. De Nederlander verzamelde in de tweede helft van het seizoen liefst 111 punten, waarvan er door stevige puntenfinishes en een overwinning in Mexico 75 uit de laatste vijf races werden gehaald.

Schuiven we een plaatsje verder in het constructeurskampioenschap, dan zien we dat opperheld Kimi eigenlijk de minste punten scoorde. De Fin eindigde in de laatste vijf races niet lager dan P5, maar kwam ook niet verder dan P3. Zijn meest recente resultaten spreken boekdelen: de coureur is een prima teamspeler, maar mist het vuur om het de concurrentie werkelijk moeilijk te maken. Kijken we puur naar de cijfers, dan lijkt het wel alsof Vettel en Kimi aardig gelijk opgingen. De Duitser liep in Suzuka door een falende bougie echter een vrijwel gegarandeerd podium mis. Afgezien van zijn uitvalbeurt eindigde hij geen enkele race buiten de top 4.

Bij Mercedes kreeg Lewis juist in Mexico met drama te maken, al liet hij het zich niet van zijn pad brengen. Met twee overwinningen en een podium in Abu Dhabi deed hij het een stuk beter dan zijn directe concurrent voor de titel en scoorde hij in de laatste vijf races 82 punten. Toch is de verrassing van het stel Valtteri Bottas, die net één puntje meer wist te pakken en met 83 punten de beste seizoensafsluiter had van iedereen. Als de Fin nu eindelijk zijn ware vorm heeft gevonden, kan het volgend jaar wel eens heel interessant worden.

Coureur Totaal Laatste 5 Lewis Hamilton 363 82 Sebastian Vettel 317 70 Valtteri Bottas 305 83 Kimi Raikkonen 205 67 Daniel Ricciardo 200 23 Max Verstappen 168 75

Foto credit: Red Bull Racing