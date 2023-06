VW geeft toe: interieurs waren frustrerend

De frustrerende interieurs hebben schade berokkend.

In de meeste gevallen is de overgang van een oud naar een nieuw model een vooruitgang. In het kader van progressie maak je soms een verkeerde keuze, zoals Volkswagen heeft gedaan. De Golf VII was (en is) een welhaast perfecte auto, nuchter beschouwd. Tja, dan kan het gebeuren dat de opvolger iets minder goed is en dat bleek met de Golf VIII ook het geval te zijn.

Een groot gedeelte van de kritiek komt door het interieur. Niet alleen is dat soberder en minder fraai dan voorheen, de bediening laat nogal te wensen over. Dat is niet alleen iets dat klagende journalisten hebben bekokstoofd, maar Volkswagen zélf geeft dit toen.

Frustrerende interieurs

Thomas Schäfer geeft namelijk ruiterlijk toe aan het Britse Autocar dat het interieur van Volkswagens niet op het gewenste niveau is.

Het heeft zeker voor schade gezorgd. We hadden gefrustreerde klanten die niet gefrustreerd zouden moeten zijn. We hebben veel tijd besteed aan welke functies de klant aanraakt tijdens de rit. Vervolgens hebben we daar een volgorde van gemaakt. Welke functies moeten op knoppen komen? Welke kunnen in het scherm worden ondergebracht? Thomas Schäfer, erkent de schade.

Ze zien niet zachtzinnig te werk gegaan. Een enorm team mocht feedback geven. Op basis van al die data heeft Volkswagen een overzichtje gemaakt. Een vrij grote, uiteraard:

Het was uiteindelijk een excel-sheet zo groot als een kamer, maar ja, je moet het wel doen. Thomas Schäfer, print excel-sheets nog uit.

De verbeteringen die eraan komen zullen niet zorgen voor een overdaad aan knoppen. Tegenwoordig hebben auto’s dermate veel functies, dat het eigenlijk niet meer mogelijk is om voor elke functie een uniek knopje te maken. Wel gaat Volkswagen de belangrijkste knoppen terugbrengen.

De haptische bediening komt hoogstwaarschijnlijk te vervallen en wordt vervangen door echte rubberen knopjes. Lekker. Verder worden de ‘sliders’ voor de temperatuur vervangen door echte bedieningselementen. Ook het infotainmentsysteem moet overzichtelijker en intuïtiever worden.

Welke modellen? En wanneer?

Volgens Schäfer was het juist altijd de kracht van Volkswagen dat de interieurs hoogwaardig en dooracht waren. Iedereen is er meteen in thuis en weet instinctief waar alles zit. Daar heeft hij een punt, want een Volkswagen was weliswaar saai en sober, maar je wist precies hoe alles werkte.

Dus welke Volkswagens gaan hiervan profiteren? In principe alle modellen die eraan komen. De eerste zijn de Volkswagen ID2, daarna volgt de nieuwe Passat, Tiguan en de opgefriste Golf. Die staan allemaal voor de tweede helft van dit jaar c.q. begin volgend jaar op de planning.

