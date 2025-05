Italiaanse politie gaat boeven vangen met 45 km/u-autootje

De elektrische brommobiel komt prima van pas voor de Carabinieri.

Het is wat met die agenten in Italië. Terwijl de collega’s van de Polizia een Urus krijgen om snel spullen van A naar B te krijgen, klaagt de Carabinieri (een soort van marechaussee) over onveilige Alfa Romeo’s. ”Bene”, zegt de overheid, ”dan krijg je toch wat anders”. De volgende dienstauto is een Fiat Topolino.

Een Italiaanse hulpdiensteninfluencer (ze bestaan) meldt op Instagram de komst van de Carabinieri Topolino. De agenten zouden vier stuks moeten verdelen. Een eerste en voorlopig enige beeld van de politie-Topolino roept direct de term Playmobil-politie op. We zien een extra buizenconstructie aan de buitenkant met erbovenop twee zwaailichten.

Waarom een Topolino logisch is

De kleine Fiat EV kan erg goed van pas gaan komen in Italiaanse stadscentra en andere toeristische locaties. De microcar past met zijn breedte van 1,4 meter prima door de smalle straatjes van steden als Milaan, Rome of Venetië. Wie weleens in een grote Italiaanse stad is geweest, weet hoeveel van die smalle steegjes er zijn.

Goed, het blijft wel een wat lullige politieauto. Zo heeft de Topolino een 8,2 pk sterke elektromotor die er toch nog 44 Nm aan trekkracht uit weet te persen. Heel ver komt de Topolino echter niet. Een 5,4-kWh batterij brengt niet meer dan 75 kilometer aan actieradius op. Opladen van leeg naar vol duurt aan een stopcontact vier uur. De topsnelheid is uiteraard 45 km/u die je na 10 seconden kunt bereiken.

Mocht je met die snelheden toch een boef weten te pakken, dan komt ie wel bijna bij je op schoot zitten. Voor je witheet begint te tikken: ik begrijp heus ook wel dat de Italiaanse politie, de Fiat Topolino niet gaat inzetten om boeven te vangen of als SIV.

Wat kost de Fiat Topolino?

Wie als consument de Topolino wil kopen, betaalt tenminste € 9.890. Er is ook een Dolcevita-uitvoering met een open dakje die precies evenveel kost. Al kun je de Topolino ook voor veel meer geld bestellen. Ook prettig: je puber van 16 mag met een bromfietsrijbewijs ook rijden in de Topolino.

Foto: Instagram / veicoli_.demergenza