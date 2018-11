Porsche stopt een geniale optie in de nieuwe 911

Vergeet monoblock-velgen: Porsche weet wat men echt wil.

Deze week was het dan eindelijk zo ver: we kregen de nieuwe Porsche 911 voor het eerst te zien. De 992 mag na zo’n zes jaar zijn voorganger, de 991, opvolgen. Die kwam in veel verschillende smaken, met veel verschillende opties. Dat laatste moeten we het even over hebben. Dat er een configurator is van de 992, dat weten we. In die configurator is er met een arendsoog een feature ontdekt waar veel fabrikanten een voorbeeld aan kunnen nemen.

Om het te begrijpen, nemen we je even mee naar de configurator van de 911 GTS. Daar de 991 volledig van het toneel is verdwenen, kun je de 911 GTS nog nieuw bestellen. Ook van de 992 komt een GTS: zodra die verschijnt, zal dat de laatste adem zijn die de 991 uitblaast. Anyway, de opties. Vink je niks aan, dan krijg je al een vrij complete auto. Maar er zitten ook een paar opties niet op en Porsche (maar ook vele andere autofabrikanten) laat je dat op een ietwat vervelende manier weten.

De welbekende gele pijlen staan gericht op de knopjes met opties die je niet hebt aangevinkt. Een bekend fenomeen, bijna elke auto heeft de ‘blanke knoppen’. Het is best logisch, elke auto die opties mist heeft zo geen gaten in het interieur. Zoals de GTS, de knopjes zijn oneven, dus om asymmetrie te voorkomen zijn de knopjes blank. Designtechnisch een goed idee, maar het is toch een soort materiële bevestiging dat je hebt bespaard op je auto.

In de nieuwe 992 was er helaas geen ruimte om stoelverwarming en stoelventilatie in de bediening van de climate-control te stoppen. Dus loste Porsche het op met een set knopjes in een gelakt stukje paneel onder de versnellingspook. Zo storend zijn de knopjes niet, ze zien er wel passend uit.

Echter, stel nou dat je bips al koud zat is van zichzelf: je hebt geen stoelventilatie nodig. Je verwacht dan dezelfde knoppen, maar dan blank. Maar Porsche heeft geleerd van hun fouten en doet het anders:

Geen stoelventilatie, geen knopje. Ben je ook al warm van jezelf, dan kun je zelfs ervoor zorgen dat het paneel überhaupt geen knopjes bevat. Deze oplossing bespaart misschien minder kosten, maar bij een Porsche 911 wil het oog ook wat. Daarom is het gaaf dat ze er zo over hebben nagedacht en kun je je 911-interieur zo clean maken als je zelf wilt. Hoeft ook niemand te weten dat je hebt bespaard. (via Reddit)