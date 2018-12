Blijft de grille van Audi nóg verder doorgroeien?

Wie de wet van Betteridge kent, weet het antwoord.

Een van de meest opvallende (en bekritiseerde) punten van Audi’s nieuwe designtaal is de enorme grille die zijn nieuwe modellen in de neus dragen. Nu lijkt het tegenwoordig sowieso populair te zijn om alles groter te maken dan dat nodig is, maar met name de in Ingolstadt gevestigde automaker is er in doorgeslagen. De huidige productieauto’s hebben stuk voor stuk enorme luchtroosters en ook de nieuwe e-tron GT, Audi’s volgende volledig elektrische model, heeft zo’n gigantische ijzeren ‘mond’.

Zodoende lijkt het alsof het ontwerpteam van Audi nog lang niet klaar is met het vergroten van de grille. Echter, uit een gesprek van Car Throttle met Audi’s hoofd van exterieur, Andreas Mindt, is voortgekomen dat het merk helemaal niet de behoefte heeft de grille nog verder door te laten groeien. De uitspraak komt net op tijd, want Audi bewandelt momenteel de grens van wat fysiek mogelijk is en wat er nog nét redelijk uitziet.

Mindt heeft tegenover de Britse website laten weten dat Audi niet verder zal doorslaan in zijn huidige designtaal, waar grote imposante grilles een van de meest in het oog springende kenmerken zijn. Zo vertelt hij: “It’s not the big mouth anymore. It’s not growing growing growing, it’s not like this.“

Nee, in plaats daarvan zal Audi nauwer letten op de mogelijkheden die er zijn op het gebied van design. Mindt vertelt bijvoorbeeld dat spelen met kleuren al een enorme invloed kan hebben op de grootte van bepaalde aspecten van een auto. “When you paint the frame black, it looks bigger. When you paint the frame body colour, it looks smaller. There are a lot of things you can do architecture-wise to change that and we have a lot of good ideas for that,” zo heeft hij laten weten tijdens de Los Angeles Auto Show.

Tenslotte geeft hij nog een kleine hint over de mogelijke toekomst van de Audi-grille, door het volgende te zeggen: “Maybe the border between grille and no grille will meld together – the frame is not like a border any more. Just think about what you can do in the future to make it meld together.” Wees dus niet verbaasd als je over enkele jaren ineens Audi ziet rondrijden, waarvan de grille en de aangrenzende gedeelten van de neus zijn “samengesmolten”.