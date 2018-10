Porsche verzamelaar Albert Westerman overleden

Nederland is een petrolhead armer.

Multimiljonair Albert Westerman is overleden. Hij is het meest bekend als de oprichter van het kledingmerk ‘State Of Art’. Dat merk was speciaal gericht op de man die wat meer te besteden had voor een overhemd, polo of kaki broek. Met het merk State Of Art was hij jarenlang sponsor bij veel auto-evenementen waarvan de Mille Miglia veruit de bekendste is.

Westerman was een van de bekendste autoverzamelaarsvan Nederland. Hij stopte heel veel geld dat hij verdiende met State of Art in oude’s auto. Met name Porsches waren populair bij Westerman. Zo kun je in State of Art commercials en advertenties oude Porsche 356 en 911 zien. Westerman was zo gek van klassieke auto’s dat hij bij het hoofdkantoor van State of Art in het Achterhoekse Lichtenvoorde een eigen automuseum met werkplaats had gebouwd.

De vader van Albert Westerman begon in 1936 een brei-atelier. Westerman juni volgde de Hogere Textiel School en kwam in dienst 1965 bij de Tricotagefabriek Albert Westerman (de naam van het bedrijf). In 1975 nam Albert het bedrijf van zijn vader over. Begin jaren tachtig werd de naam van het bedrijf omgedoopt tot ‘Albert Westerman Groep’. In 1986 richtte hij State of Art op. Westerman was tot 2008 de grote baas van State of Art, daarna gaf hij het stokje over. Albert Westerman zijn vermogen werd in 2016 geschat op een slordige 50 miljoen euro. Hij laat 5 kinderen na. Albert Westerman werd 75 jaar.

Imagecredit: @escher93 via AutoJunk.nl