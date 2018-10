Nieuwe motor van Verstappen komt slechts 13,6 pk tekort

Eindelijk goed nieuws over de motor van Red Bull.

Het was tijdens de Grand Prix van Mexico heel erg duidelijk te zien. Als motorvermogen minder van belang is, dan kunnen de Red Bulls heel goed meekomen. Sterker nog, dankzij een goede bandenkeuze reed de Nederlander iedereen compleet zoek. Zelfs Valtteri Bottas in de schier ongenaakbare Mercedes werd door de Nederlander op een ronde gezet. Het probleem is dat bij het gros van de banen motorvermogen juist heel erg belangrijk is. Dus we hoeven niet te verwachten dat MV33 het kunstje van afgelopen zondag nog eens gaat herhalen dit jaar.

Maar is het volgend jaar dan wel mogelijk? Renault had redelijk wat moeite om met een sterke en betrouwbare motor te komen sinds de introductie van de nieuwe V6 Turbo hybride motoren. Maar dat staat in schril contrast met Honda, dat met McLaren drie absolute rampjaren beleefde. Volgens Red Bull Honcho Helmut Marko zit het voor volgend jaar wel snor. Er deden deze GP al verhalen de ronde dat als de Renault per direct omgeruild zouden worden voor de Honda-motoren, dat dat ongeveer 0,6 seconden per ronde zou schelen. Let wel: in het voordeel van de Honda! Echter, dat waren geruchten zonder betrouwbare bron.

Gelukkig is er nu wel een goede bron. In een interview met het Duitse Auto, Motor und Sport doet Marko een boekje open over volgend jaar.

We hebben de gegevens van het nieuwe aerodynamisch pakket binnen en dat maakt ons zeer optimistisch. We verwachten dat de Honda motor ongeveer 10 KiloWatt (13,6 pk) te kort in vergelijking met de motoren van Mercedes en Ferrari. We denken dat we dat goed kunnen compenseren met een beter chassis.

Voor de resterende twee races dit seizoen is Marko realistisch:

In Brazilƫ wordt het heel erg moeilijk voor ons, dankzij de enorme rechte stukken heuvel opwaarts. Laten we zien of we kunnen doen in Abu Dhabi.

Op zich wel logisch dat Marko optimistisch is, hij heeft het lot van Red Bull eraan verbonden. Meer weten over hoeveel motorvermogen Formule 1 motoren leveren? Check dan dit artikel!