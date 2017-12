Porsche-verzamelaar dumpt zijn 918 én 911R

Vast een liefhebber...

Sommigen zien auto’s als kunstwerken, anderen als een simpel vervoersmiddel. Weer anderen als geldmachines op vier wielen. De man in dit verhaal valt in die laatste categorie. Hij heeft zowel een 918 Spyder als een 911R in het bezit en wilt er nu vanaf.

De 918 Spyder komt uit 2015. De hypercar uit Zuffenhausen, met chassisnummer 290, heeft slechts 2.300 mijl ervaring. Porsche heeft uiteindelijk 294 US-spec gebouwd van de 918 Spyder. Omdat hij de auto van Porsche had gekocht, kreeg hij met de aankondiging van de 911R de kans om een order te plaatsen voor de gelimiteerde 991. Deze uitnodiging sloeg hij uiteraard niet af.

De 911R is door een Paint to Sample (PTS)-kleur extra bijzonder. De man kon rekenen op een speciale behandeling van Porsche, want het chassisnummer van de 911R is gelijk aan die van de 918 Spyder. Namelijk nummertje 290. Met de auto heeft hij verder niet zoveel gedaan, want op de klok staan een beschamende 37 gereden mijlen.

Heel lang heeft de verzamelaar niet ‘genoten’ van zijn collectie. Want beide auto’s zullen in januari door Bonhams worden geveild. Ze gaan ongetwijfeld een lekker bedrag opleveren en meneer zal 2018 met een glimlach tegemoet gaan.