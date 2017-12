Dit is het interieur van de nieuwe G-Klasse

Pak de popcorn!

Met de onthulling van de nieuwe Mercedes G-Klasse op de loer begint het merk langzaam maar zeker pikante informatie te delen. Hoewel we nog even zullen moeten wachten op officiële plaatjes van het exterieur, krijgen we, na het voorproefje van eerder, alvast te zien hoe de binnenkant eruit gaat ogen.

Ondanks dat het een bijzonder fraai interieur is, zien we weinig dat afwijkt van de nieuwe designtaal die Mercedes bij hun vloot hanteert. Opvallend is dat de G-Klasse, evenals de E-Klasse, in plaats van zijn analoge cockpit gebruik maakt van twee 12,3″ schermen die alle benodigde informatie zullen weergeven. Daarnaast herkennen we ook het stuur terug van zowel de E-Klasse als de S-Klasse. De bestuurder van de aanstormende Geländewagen zal zijn infotainmentsysteem middels kleine aanrakingsgevoelige knoppen kunnen bedienen.

Daarnaast wordt er nog steeds aan de bijrijder gedacht, door een handgreep op het dashboard te plaatsen voor in het ondenkbare geval dat iemand zijn G-Klasse van de weg zal sturen. Verder zien we een viertal ventilatieroosters die enorm doen denken aan de iconische koplampen van de SUV en worden de chromen knoppen om het differentieel te bedienen recht in het midden geplaatst.

Tenslotte is de nieuwe G-Klasse net een stukje ruimer, waardoor Mercedes kan claimen dat de wagen praktischer is dan voorheen. De voorruit is 30 mm naar voren geplaatst voor meer ruimte aan de voorzijde, terwijl ze achterin 150 mm extra beenruimte voor de kiezen krijgen. Daarnaast is er nog 38 mm meer ruimte voor de schouders en 68 mm extra plek voor de ellebogen. De achterstoelen vouwen zich op in een 60:40 verhouding.

De wagen zal over enkele weken debuteren op de NAIAS in Detroit.