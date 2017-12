Autoblog Awards: Motoren van het jaar 2017

Wie leverde de beste krachtbron van 2017? Welke motor was het allerlekkerst? Dit zijn de Autoblog Motor Awards 2017!

We hoefden dit jaar niet te treuren: er waren nog steeds motoren met meer dan drie cilinders leverbaar. Sterker nog, we reden gewoon nog 8, 10 en 12-cilinders. Geen 16 helaas (Bugatti, bel ons!!1! xxx), maar wat niet is kan nog komen. Was het allemaal rozeschijn en manegeur? Neen. Het wordt bijvoorbeeld steeds lastiger om lekker klinkende krachtbronnen aan te wijzen, dat is de downside van turbo’s en hybrides. Om over de soundtrack van elektrische aandrijflijnen maar te zwijgen natuurlijk. Maar het gaat niet alleen om geluid, het gaat ook om karakter, om souplesse, om het “wil ik hebben”-gevoel. Allemaal compleet subjectieve waardes die door uw jury (@Wouter en ik, @casperh) nog subjectiever geïnterpreteerd worden, dus geen moeilijke tabelletjes om te vergelijken. Gaan wij in deze verkiezing mee in de trend om kleinere / efficiëntere / schonere motoren te kiezen? Oordeel zelf!

Autoblog Motor Award – diesel

Wouter heeft geen favoriet, sterker nog: hij pleit ervoor de diesel dood te verklaren. Misschien heeft hij gelijk, want de beste diesel werd begin dit jaar nog geleverd bij Porsche, maar inmiddels niet meer. Er wordt gefluisterd dat Porsche een dieselcomeback maakt, tot die tijd is deze award dus een soort van postuum. De Autoblog Beste Diesel Award gaat (net als vorig jaar) naar de Porsche / Audi 4.0 V8 diesel. Met 422 pk, 850 Nm koppel en een sprint naar 100 in 4,5 seconden in de Porsche Panamera 4S Diesel kunnen we er niet omheen. Gewoon omdat er geen betere diesel leverbaar was in 2017. Oh trouwens, Audi levert hem nog wel gewoon in de SQ7. Die laatste is HIER te zien, versus de BMW 750ld.

Autoblog Motor Award – atmosferisch

Meerdere gegadigden voor deze categorie. Waar ik persoonlijk de 4.0 zescilinder boxer uit de Porsche 911 991.2 GT3 nomineerde wegens zijn fabelachtige soundtrack en heerlijke performance, had @Wouter een valide argument: meer is beter. In dit geval meer cilinders. Tien om precies te zijn. Kippenvel bij 6000 toeren per minuut, nekharen omhoog bij 7000 en dan moet je nog een heel stuk tot de redline. Goed voor 640 pk, een sprintje naar 200 in 8,9 seconden en premature ejaculatie op de toerenbegrenzer. De winnaar van de Autoblog Motor Award in de categorie Atmosferisch: de V10 uit de Lamborghini Huracán Performante.

Autoblog Motor Award – plug-in hybride

Dit kan maar één aandrijflijn worden. Alle anderen zijn zo kansloos als bij het stoplicht. Of heb jij een plug-in hybride die de 680 pk sterke plug-in hybride drivetrain van de Porsche Panamera Turbo S e-hybrid de baas kan? Een 4.0 V8 met 550 pk en 770 Nm was niet genoeg en dus schroefde Porsche er voor de Turbo S nog een elektromotor bij met 136 pk en 400 Nm koppel. Resultaat: 680 pk en 850 Nm. En nul tot honderd in minder dan 3,5 seconde. Elektrotechniek toegepast op prestaties, maar ook nog eens redelijk bruikbaar om efficiënt te rijden. Mocht je dat willen. Nee natuurlijk wil je dat niet, planken met dat hok!

Autoblog Motor Award – pornoblok

Dit is waar het voor uw jury lastig werd. Het blok dat je in eigenlijk elke auto wil hebben. De Lexus V8, uit onder andere de Lexus LC, is bijvoorbeeld pure oorporno. De Mercedes 43 AMG kroop onder de huid van Wouter. Maar hét pornoblok dat je in iedere auto wil hebben is die uit de Mercedes S63 AMG. Die dikke V8 biturbo heeft power (612 pk) en koppel (900 Nm) in zodanige overvloed dat je bij 314 kilometer per uur op de teller overduidelijk in de begrenzer loopt. Waarmee het blok je eigenlijk zegt: ik kan nog veel meer als je wil. Een absolute beul van een motor en door de hot-v opstelling is het blok ook relatief compact, dus in de meeste auto’s zal hij wel passen. En anders maak je het maar passend. Op de achterbank ofzo.

Autoblog Motor Award – bang for your buck

Ok, eerlijk is eerlijk, tot nu toe was het wel erg prijzig allemaal. Tijd voor iets wat een beetje betaalbaar is, of in ieder geval wordt. We kunnen voor de 2.0 TSI van onder ander de Volkswagen Golf R kiezen, maar dat doen we niet. Want er is een new kid on the block. Of eigenlijk zijn er twee new kids on the block. Om te beginnen de 1.8 turbo uit de Alpine A110, die met 252 pk erg lekker voelde in z’n lichtgewicht verpakking. Bovendien is dat het blok dat we ook in de Mégane R.S. gaan zien met meer pk’s. Echter: in die Mégane zal het blokje betaalbaar zijn, bij de Alpine A110 is dat toch niet helemaal waar nog. En aangezien de Mégane R.S. nog niet leverbaar is slaan we dit blok nog even over en nomineren we hem met potlood voor volgend jaar. De Hyundai i30 N heeft meer power én is betaalbaarder dan de Alpine A110, en bovendien is die auto voorzien van een bijzonder prettig 2.0 turboblok dat in topspec goed is voor 275 pk en 353 Nm koppel. Daarmee kan je in 6,1 seconden naar de honderd vegen en een top van 250 kilometer per uur halen. Een soepel blok dat lekker gretig aan je rechtervoet hangt en bovendien, als we bang for you buck letterlijk nemen: geen viercilinder plofte dit jaar zo bruut en hard als de i30 N met de sportuitlaat op standje there goes the neighbourhood.

Autoblog Motor Award – elektrisch

Wouter reed dit jaar met de Renault ZOÉ naar Zeeland. Einde.