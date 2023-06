Veelbelovende EV uit het land van Ferrari en Lamborghini

Deze Aehra Sedan komt nu eens niet uit China, maar gewoon uit Europa! Eindelijk concurrentie uit Italië voor de Mercedes-Benz EQE.

We wachten natuurlijk met smart op nieuws uit Italië, kunnen we een dikke elektrische Alfa Romeo verwachten, of komt toch het nog te reanimeren Lancia dan met een concurrent voor de volledig elektrische luxe sedans als de Mercedes-Benz EQE, de Porsche Taycan en de Lucid Air

Nee, het is het splinternieuwe merk Aehra dat aan de weg gaat timmeren in het premium EV segment. In 2026 moet niet alleen een elektrische SUV van het merk op de markt komen, maar ook deze “ultra-premium elektrische sedan”.

Ze blazen alvast hoog van de toren met de nodige bravoure zoals alleen Italianen en ambitieuze start-ups dat kunnen. (waar hebben we dat eerder gezien? *kuch Lightyear kuch*)

Marketing praatjes

De Sedan is een antithese van de huidige barokke designcultuur en vrij van onnodige versieringen en vol emotie. Aldus Aehra. Mooie marketingpraat natuurlijk. Maar wat ons opvalt is dat de auto gestroomlijnd en vrij van vouwen, scherpe hoeken en gelukkig al helemaal vrij van een enorme grille aan de voorkant.

De Aehra Sedan moet een actieradius krijgen van zo’n 800 kilometer. Het batterijpakket komt van Miba Battery Systems. Deze accubouwer komt uit Oostenrijk en gaat aan de borstkloppende Italianen een 100 en een 120 kWh pakket leveren. Die laatste levert dan de genoemde 800 kilometer.

Vanaf 2026 te koop!

Al dat moois moet in 2026 te koop zijn en dan is het idee dat de auto zowel in Europa als in Azië en Amerika op de markt komt. In 2027 mikt het merk al op een productie van 25 duizend stuks van de Sedan en evenzoveel van de geplande SUV. Er is 750 miljoen aan investering gepland, al lijkt ons dat niet al te veel als je kijkt hoeveel een merk als Lightyear al nodig heeft voor de nabije toekomst.

Plannen genoeg in ieder geval. Voor nu in ieder geval het voordeel van de twijfel. De chief design officer én de chief engineer komen respectievelijk van Lamborghini en Ferrari, dus ervaring is ook in de pocket. Wij duimen.