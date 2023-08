Tesla probeert trap te lopen in Groningen

Een Tesla kan veel, maar traplopen is helaas nog geen optie, zo blijkt uit een vreemd ongeval in Groningen.

Het zou een stunt van Elon Musk kunnen zijn, een feature uitbrengen waardoor je met je auto een trap af kan. Helaas is dat voor nu nog toekomstmuziek. Het weerhield een Tesla-bestuurder in Groningen er niet van om het te proberen. En dan blijkt dat zo’n Tesla daar toch niet zo goed in is.

Tesla rijdt van trap

Het ongeval gebeurde rond 02:00 uur vannacht. De politie trof de Tesla Model S 100D aan terwijl deze zichzelf vast had gereden op een trap bij het Helperpark, ter hoogte van station Europapark. Daarvoor had de grote sedan al door een park geboenderd. Waarom? Omdat de bestuurder iets te diep in het glaasje had gekeken. Een blaastest wees uit dat de Model S-rijder onder invloed was van alcohol.

Uiteraard zijn er geen gewonden gevallen en was het meest benarde aan deze situatie dat de Tesla weer van de trap af gehaald moest worden. Daarvoor werd uiteraard een berger ingeschakeld. De dollemansrit lijkt nog binnen de perken gehouden te zijn, want zo op het oog ziet de auto er niet enorm beschadigd uit. Al zal het trap-avontuur wel zijn tol hebben geëist op de onderkant van de Tesla.

Een verklaring van de bestuurder waarom hij poogde de Tesla Model S van de trap af te rijden ontbreekt, we zouden bijna zeggen uiteraard.

Foto-credit: AS Media