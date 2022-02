Praktische cabrio voor 15 mille – Autoblog advies

Voor een MX-5-rijder zijn we op zoek naar een praktische cabrio voor 15 mille.

Een auto is altijd een compromis. Nee, niet alleen het beschikbare budget is de limiterende factor. Het liefst rijden we allemaal rond in Pagani Zonda Roadsters met 7.3 motor en handbak. Echter, dat doen we niet allemaal en dat komt echt niet alleen omdat Horacio er te weinig bouwt en de EU moeilijk doet als het aankomt op leuke motoren.

Kees-Jan zit nu ook met een specifieke situatie. Zowel hij als zijn vrouw hebben allebei een baan die vlak om de hoek is. Dus die twee auto’s die ze nu voor de deur hebben staan, hebben ze niet nodig. De auto’s in kwestie zijn een Mazda MX-5 en een Toyota Aygo. Het is de bedoeling dat beide auto’s eruit gaan en er eentje voor terug komt. Het liefst een auto met plaats voor vier zitplaatsen.

Als Mazda een vierzits MX-5 zou verkopen, dan had Kees-Jan ‘m gekocht. Maar Mazda maakt hem niet. Dit is trouwens wel precies de markt die Toyota met de GT86 Cabriolet kon aanboren. Dat bleef helaas een concept. Misschien komt ‘ie met deze generatie. Maar ja, dat is niet relevant, want Kees-Jan heeft nu een occasion nodig.

De wensen en eisen voor een praktische cabrio kun je hieronder lezen:

Huidige auto / Vorige auto’s VW Polo 6N, Mazda MX-5, Aygo Koop / lease Koop Zakelijk / privé Privé Budget 15.000 euro Jaarkilometrage 15.000 – 20.000 Brandstofvoorkeur Benzine Reden aanschaf Geen twee auto’s meer nodig. En alleen de Mazda is te krap en niet fijn op de snelweg. Dus er moet een ruimere cabrio komen Gezinssamenstelling 2 volwassenen Voorkeursmerken Audi A5, Golf GTI No-go merken Volvo, Chrysler Sebring

Volkswagen Golf GTI Cabrio (Typ 5K)

€ 13.500 (Dld.)

2012

140.000 km

Een geweldig fijne auto, maar niet door de belofte van de badge. De Volkswagen Golf GTI Cabrio is een vreemde eend in de bijt. Eentje die naadloos past in het rijtje van de 205 CTI of de Kadett GSI Cabrio. Je hebt die heerlijke 2.0 TSI-motor. Althans, heerlijk qua vermogen, koppel en verbruik. Ga voor een zo laat mogelijk exemplaar of eentje waarvan de zuigers (Kolben!) Aangepast zijn.

Dat kan een dure reparatie zijn. Het bijzondere van deze auto is dat ‘ie alles goed kan. Je kunt er prima uren mee op de Autobahn knallen, in de file meehobbelen of lekker op een B-weg knallen. Zo ‘heet’ als een dichte GTI is de Cabrio niet, houd daar rekening mee. Het is meer een GT dan een echte GTI wat dat betreft. In het budget zijn ze wel te vinden, maar je zult echt moeten gaan importeren.

Golf-varianten:

Er zijn diverse Golf varianten van de Cabrio. Ja, wie had dat gedacht. Mocht je iets anders wensen, zijn er voldoende smaakjes om uit te kiezen:

Audi A3 Cabrio 1.8 TFSI (8PA)

€ 13.995

2011

110.000 km

De eerste is de Audi A3. Dit is een iets chiquere Golf. In het budget kun je een redelijke 1.4 TFSI of 1.8 TFSI vinden van enkele jaren ouder. Kijk extreem goed uit met die motoren. Kettingissues en zuigerdrama’s liggen op de loer. Dat is jammer, want het zijn fijne auto’s. In vergelijk met de Golf zit je op een wat ouder exemplaar met meer kilometers.

De uitrusting kan variëren. Er is een behoorlijk lage ondergrens. Dus iets als leren bekleding of navigatie is zeker niet standaard. Ze zijn wel in ruime getale te vinden zowel in Nederland als in Duitsland. Grappig, de Audi A3 Cabrio heeft exact hetzelfde dak en dakmechanisme als de Golf Cabrio

VW Eos 3.2

€ 12.500

2009

60.000 km

Maar weet je, laat die Golf en A3 schieten. Een zware voorwielaandrijver gaat nooit zo prettig rijden als een lichte achterwielaandrijver. Kies daarom meteen even de Volkswagen Eos. Deze kon je destijds namelijk bestellen met een 3.2 liter grote VR6. Dat was een dorstige motor die nieuw niet verkocht werd. Achteraf gezien zonde, want de VR6 is aanzienlijk betrouwbaarder dan de TSI-motoren.

Helaas heb je wel bijna altijd te maken met een DSG-automaat die niet zo storingsvrij is. Voordelen zijn er ook. De V6 is bijna altijd erg luxe uitgerust en klinkt echt geweldig. Ook is de EOS een stukje praktischer dan de Golf, handig als je een praktische cabrio zoekt. De achterbank biedt meer ruimte, evenals de kofferbak. Dan heb je met de EOS ook nog eens een stalen klapdak. Kortom, zeker de moeite waard om eens naar te gaan kijken.

BMW 125i Cabrio (E88)

€ 14.450

2008

145.000

In principe komt deze auto het dichtst in de buurt bij wat je wil. De BMW 125i Cabrio is namelijk relatief compact én als enige in dit overzicht voorzien van premium achterwielaandrijving! Voor 15 mille kun je zelfs modellen zoeken met een heuse zes-in-lijn-motor! De 3.0 zescilinder is geen racemonster, maar de loop en soepelheid van zo’n blok is ongekend.

De ruimte op de achterbank van de 1 Serie van deze generatie was al niet al te best en met de Cabrio wordt dat alleen maar minder. Maar, je kunt wel met twee kinderen op pad, mits je niet verder gaat dan Bobbejaanland of Plopsaland. Je merkt wel dat de 1 Serie Cabrio aanzienlijk zwaarder is dan de Mazda MX-5, maar met een praktische vierzits cabriolet zul je daar niet aan ontkomen. Mocht de 1 Serie nét te klein zijn, een 3 Serie Cabriolet met hardtop past ook in het budget. Die is wel aanzienlijk zwaarder en niet extreem veel ruimer.

Saab 9-3 Aero Cabrio

€ 14.950

2005

125.000 km

Als het gaat om praktische cabriolets, is de Saab de maatstaf. Bij Saab wisten ze precies wat een goede vierzits Cabriolet moet bieden. Dynamische capaciteiten of een hoge mate van carrosseriestijfheid zijn dus niet van belang. Fijn meubilair, een uitstekende verwarming en een koppelrijke turbomotor is wat je wil. Ondanks de naam ‘Aero’ is de Saab zeker niet sportief. Sterker nog, je kan de Aero overslaan en een andere 1.8t of 2.0t zoeken (beide 2.0 turbomotoren, overigens).

In de 9-3 Cabrio wil je toeren en lange reizen maken, niet het ronderecord op de Nürburgring scherper stellen. Nadelen zijn er ook: ze beginnen duur te worden en de meesten hebben er een flink leven op zitten. Saab-rijders rijden nu eenmaal veel. Qua onderhoud zijn er nog een paar goede adressen te vinden, maar een groot dealernetwerk is er helaas niet meer. Qua afschrijving zit je dus nog gewoon safe, dat is wel lekker. Check hier het Saab 9-3 Aankoopadvies om te zien waar je op moet letten!

Audi A5 Cabrio 2.0 TFSI (8T)

€ 14.795

2009

145.000 km

Eigenlijk is de Audi A5 Cabrio meer Saab dan de Saab in dit lijstje. Een echte Saab heeft de motor in lengte voor de vooras hangen en dat is bij deze Audi het geval. Toegeven, de motor is niet gekanteld, zoals bij de klassieke Saabs het geval was. De Audi A5 Cabriolet doet precies wat je ervan verwacht. Sterker nog, de sterke Audi-punten van destijds komen perfect tot uiting. Een fraai koetswerk, een zeer verzorgd interieur en solide rijeigenschappen. Niet dat de Audi een dynamische auto is, maar in vergelijking met de Saab merk je hoeveel beter gebouwd de Audi is.

Helaas geldt dat niet voor de motoren. Die TFSI motoren zijn knudde. Zowel de kettingspanners als de zuigers zijn problematisch en kneiterduur om aan te passen. Zoek dus een exemplaar waarbij de fixes al zijn uitgevoerd. Jammer, want de motoren zijn soepel, krachtig en vrij zuinig. Een 3.2 is marginaal beter, maar lastiger te vinden en ietsje dorstiger. De Multitronic en S Tronic-transmissies moet je ook ontlopen: alleen de handbak of Tiptronic automaat overwegen.

Mini Cooper S Cabrio (R57)

€ 14.950

2012

115.00 km

Kijk, als je een praktische cabrio wil met achterbank en de fun van een MX-5, zijn er niet zo heel erg veel optie. De Mini Cooper S Cabrio is wel zo’n auto. Zijn deze dan perfect? Eh, nee, totaal niet. Ook hier zijn de motoren dramatisch. De 1.6 THP is zo betrouwbaar als een TBS’er op proefverlof. Het is niet de vraag of het fout gaat, maar wanneer. Gelukkig zijn er ook hier veel bedrijven in gespecialiseerd.

Ook wel grappig, ook hier is de motor stiekem best fijn als deze het doet. De Mini Cooper S Cabrio is de leukste van de voorwielaangedreven cabrio’s. Zo lichtvoetig en kwikzilverig als de dichte versie is de Cabrio niet, maar je kunt er alsnog fun mee hebben. Ook lekker is dat je in het budget veel exemplaren kunt vinden. Sommigen zijn zelfs zeer luxe uitgerust.

YOLO: Mercedes-Benz CLK 500 Cabrio (A209)

€ 14.995

180.000 km

2004

Het grappige is dat we wel kijken naar dingen als motorrijtuigenbelasting of verbruik bij het berekenen van de kosten. We willen niet zeggen dat de CLK500 Cabrio onderhoudsvrij te rijden is (integendeel). Wel weten we dat de 5.0 motor van Mercedes draait als een Zwitsers uurwerk. Geen gedoe met rekkende kettingen en kapotte zuigers. Gewoon lekker wat benzine geven en die M113-motor regelt het wel voor je. Let er wel op dat ‘ie slechts drie kleppen per cilinder heeft, maar twee bougies. 12 bougies vervangen is net even wat prijziger.

Over prijzig gesproken, deze auto was nieuw heel erg duur. De afschrijving heeft nu lekker zijn werk gedaan. Voor het geld krijg je enorm veel auto terug. Eentje die er tegenwoordig bijzonder elegant uitziet. In vergelijking met de SL500 (R230) die misschien nog gaver is, heeft de CLK500 twee voordelen. Ten eerste heb je een bruikbare achterbank. Ten tweede is de hydraulische vering niet aanwezig, scheelt toch weer 4.000 euro aan reparatiekosten. Dus eigenlijk moeten wij ons afvragen, is deze CLK500 wel zo YOLO??? Het is eigenlijk de ideale praktische cabrio!

Wil jij ook advies over je volgende auto? Vul dan dit formulier in, waarbij je ons voorziet van alle relevante gegevens. Wie weet vinden wij jouw volgende droom-auto!