Premier Spanje krijgt A8 van een half miljoen

¡Caramba!

Hoogwaardigheidsbekleders worden niet zelden vervoerd in exorbitant dure auto’s en dat heeft hoofdzakelijk twee redenen: de wheels van een beetje vorst of president moeten natuurlijk representatief zijn én na John F. Kennedy staat ook veiligheid hoog op de prioriteitenlijst. Denk aan The Beast van Barack Obama of de S600 Guard van JP Balkenende.

Mariano Rajoy, de premier van Spanje, mag zich nu ook in dat rijtje scharen. Hij krijgt binnenkort de beschikking over een gepantserde Audi A8 Security. Nu is Audi’s dikste toch al geen prijspakker, maar de bepantsering maakt dat het prijskaartje van deze rijdende burcht uitkomt op maar liefst 498.042 Spaanse euro’s.

De bepantsering is van het niveau VR9 en dat betekent dat je er gerust met een M4 of AK-47 op kunt schieten zonder dat de inzittenden iets overkomt. Ook kan de A8 fikse explosies aan zonder dat dat problemen oplevert. Wel rijdt de Spaanse premier in een “korte” A8, dus onze eigen Willem-Alexander is ‘m wat dat betreft de baas met z’n verlengde Audi.