Premium Duitser met 300 pk (of meer) voor 25K – AB Advies

We gaan op zoek naar een Premium Duitser met lekker veel vermogen.

Je krijgt altijd die vraag als je een bepaalde auto hebt gekocht: ‘maar waarom heb je dan niet een klein beetje extra uitgegeven voor een …’. De puntjes representeren natuurlijk een model dat nét eventjes hoger in de modellijn staat. Als je een Up 1.0 hebt, had je eigenlijk een Polo 1.2 moeten doen. Maar als je dat doet, ga voor de Golf 1.4 et cetera. Uiteindelijk moet je vwel een Bugatti La Voutire Noire kopen om die vraag niet te krijgen.

Op een gegeven moment stijgen de kosten dermate hard dat een dikkere, nieuwere, luxere of snellere auto nauwelijks meer te rechtvaardigen is. Wat dat betreft zit Gerbrand te kijken naar een heel erg dikke premium Duitser.

Gerbrand rijdt nu al een premium Duitser, een Mercedes-Benz C350e. Heel erg dik natuurlijk, maar hij wil iets dikkers. Maar wat? Hij heeft al gekeken naar een M135i, maar de vroege exemplaren die in het budget vallen zijn eigenlijk net ietsje te oud. Liever ook niet iets met extreem veel kilometers, maar ja, Gerbrand wil graag een dikke motor.

Dus ergens zullen er concessies gedaan moeten worden. Of niet? We gaan het uitzoeken!

De wensen en eisen voor een dikke premium Duitser met 300 pk kun je hieronder lezen:

Huidige / vorige auto’s: Mercedes C350e /Seat Ibiza Koop / lease: Koop Budget: € 25.000 Jaarkilometrage: 10000~12000km Brandstofvoorkeur: Benzine Reden aanschaf andere auto: Uitgekeken op huidige auto/ meer vermogen Gezinssamenstelling: Alleenstaand Voorkeursmerken / modellen: Mercedes/BMW/ premium merken No-go merken / modellen: Franse auto’s non premium

Audi S5 Sportback 3.0 TFSI quattro

€ 21.995

2014

105.000 km

Wat is het?

Een liftbackversie van de coupéversie van de Audi A4 sedan. En dan daar de sportvariant van. Wat je uiteindelijk hebt is de Audi S5 Sportback, een Zwitsers Zakmes onder de auto’s. Nog altijd is deze dikke premium Duitser een beeldschone auto om te zien. Het interieur is eveneens erg fraai, alhoewel je aan het MMI-systeem ziet dat het niet de nieuwste Audi is. Apple Carpplay is echter zo gefixt op deze auto. De veelzijdigheid van de Audi S5 is de grote aantrekkingskracht van deze auto. Je kan er namelijk alles mee doen: wintersport, dagje ‘Ring, blaffen op de ‘Bahn of lekker in de file staan. Nog een voordeel: het is nog altijd een bijzonder fraaie auto om te zien.

Hoe rijdt het?

Heel erg goed, uiteraard. Typisch Audi, maar in dit geval is dat geen nadeel. Deze Audi wil namelijk wél een bocht om en is minder stoïcijns dan de generatie Audi’s hiervoor. Zorg dat je er eentje hebt met het optionele sportdifferentieel. Qua snelheid zit je prima, die 333 pk is slechts een startpunt. Met enkel een chipje ga je al naar 420 pk en met een poeilie, intake, intercooler en nog wat dingetjes is 500 pk mogelijk. De S5 kan het overigens makkelijk aan, dankzij de standaard vierwielaandrijving.

Kosten: Audi

Verbruik: 1 op 9,83

Brandstof: 224 p.m.

Gewicht: 1.720 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 93 p.m.

Verzekering: 120 p.m.

Kosten per maand: € 437

Onderhoudsprognose

Als je premium wil rijden en veel vermogen wil hebben, dan is het tijd om de portemonnee te trekken. De 3.0 TFSI is principe een ijzersterke motor, maar check de kettingspanners (ratelgeluid bij koude start). Zoek het liefst een exemplaar dat lang van een eigenaar is geweest en veel gedocumenteerd onderhoud heeft gehad (geldt eigenlijk voor alle auto’s in dit overzicht).

Afschrijvingsprognose

Verwacht er niet veel van. Snelle dikke Audi’s schrijven nu eenmaal erg veel af en kennen minder verzamelwaarde zoals je die bij BMW en Mercedes-Benz wel hebt. Dat gezegd hebbende, de S5 Sportback is wel een briljant pakket dat nog steeds aantrekkelijk is. Met de pre-facelift S5 Coupé (dorstige V8 en handbak) is dat toch anders.

BMW M135i (F20)

€ 23.945

2013

125.000

Wat is het?

Een keuze waar heel veel petrolheads op uit komen! Compacte afmetingen, relatief modern en een geweldige zes-in-lijn onder de kap. De 1 Serie deelt stiekem veel onderdelen met de 3 Serie, waardoor deze zescilinder ook mogelijk is. Alleen dat al maakt ‘m geweldig. Ook handig, je kan ze krijgen met luxe uitrusting die je normaal gesproken alleen in 3 of 5 Series ziet. Nadeel: die luxe exemplaren zijn echt heel erg duur.

Hoe rijdt het?

Ja, eigenlijk niet zo best. Achterwielaandrijving, een zescilinder: het is allemaal erg duur. Dus het standaard onderstel is matig en je hebt eigenlijk een sper nodig. De elektrische besturing is ook niet super. Pluspunten zijn er ook: de balans is in basis erg goed, dus je kan er absoluut iets van maken met wat upgrades. Gelukkig is er enorm veel voor te krijgen! En die motor is een pareltje. De versies met 320 pk hebben een pneumatische wastegate, de 326 pk versies hebben een elektronische wastegate en kun je nog wat verder kietelen. De ‘40i’-versies hebben de B58-parel, maar zijn nu nog iets buiten budget. Een vijfdeurs met automaat en EWG lijkt de beste combinatie te zijn gezien de eisen en budget.

Kosten:

Verbruik: 1op 10

Brandstof: 249

Gewicht: 1.420 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 69 p.m.

Verzekering: €.95 p.m.

Kosten per maand: € 413

Onderhoudsprognose

Niet zo erg als het lijkt. De BMW zescilinders zijn behoorlijk sterke motoren. Ja, distributiekettingen, waterpompen en lagerschalen kunnen voorkomen, maar bij de zespitters lijkt het veel minder voor te komen dan de viercilinders. Check dus vooral het onderhoud of dat bij een dealer of specialist gedaan is. In veel opzichten is het gewoon een 1 Serie, dus onderdelen zijn vrij goedkoop.

Afschrijvingsprognose

Compact, relatief praktisch, snel, unieke motorconfiugratie én een ///M-badge? HEBBEN! Ze schrijven af, maar veel gaat het niet meer zijn, denken wij zo. Kijk maar naar zijn voorganger, de 130i. Die vind je ook nauwelijks onder de 10 mille. Dus als je er een beetje zuinig op bent, schrijf je een keer 10 mille af in 3-4 jaar tijd.

Check hier alle artikelen met de M135i van Wouter en hier die van de M135i van Martijn.

Mercedes-Benz CLA 45 (W176)

€ 24.500

2013

125.000 km

Wat is het?

Een heel erg bescheiden dikke premium Duitser. Een vierdeurs coupé op basis van een premium hatchback. Dus een maatje kleiner dan wat je nu hebt. Qua uiterlijk is het eventjes wennen: want het lijkt alsof ze het design al af hadden en toen erachter kwamen dat al die lijnen op een 20 centimeter kortere auto moest. Eentje met compleet andere proporties. Eigenlijk moet je even op zoek naar een Shooting Brake: die kloppen qua verhoudingen wat beter, zijn een stuk praktischer én trekken gek genoeg een ander publiek aan.

Hoe rijdt het?

Waar de M135i heel veel lijkt op een 335i, lijkt dit in niets op een C-Klasse. De motor ligt overdwars en drijft in basis de voorwielen aan. Het is echter wel een zeer potente combinatie. De motor is namelijk god voor 360 pk en is dus sterker dan de bovenstaande twee auto’s! Qua prestaties heb je niets te klagen. Wel is de rijbeleving een tikkeltje klinisch. De motor is alleen luid, maar klinkt niet bijzonder mooi. De wegligging is echt goed voor elkaar, maar niet inspirerend.

Kosten Mercedes-Benz:

Verbruik: 1 op 10,91

Brandstof: € 220

Gewicht: 1.485 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 77 p.m.

Verzekering: 110

Kosten per maand: € 407

Onderhoudsprognose

In principe valt het wel mee, zeker als je kijkt naar de prestaties. Het is in basis relatief eenvoudige Mercedes-Benz CLA. Dus net als met de 1 Serie is het geen exotische auto. De specifieke onderdelen voor de AMG, ja, die zeijn wel duurder maar dan staat er ook ‘AMG’ op en dat is tof. We kunnen het niet genoeg benadrukken, maar bij een CLA AMG moet je echt een zo net mogelijk exemplaar vinden. Er zijn veel afgetrapte hondenhokken te vinden. Dan moet je eerst een paar mille aftikken alvorens de auto weer een beetje netjes is. Blijf ook weg van knakige tuning: vaak een indicatie dat onderhoud minder belangrijk was. Tip: als een Shooting Brake in et budget voorbij komt: doen! Daar komt normaliter een publiek op af.

Afschrijvingsprognose

Het ergste hebben we achter de rug. Aangezien dit de eerst serie ’45 AMG’-modellen is, is het nog eventjes afwachten wat de daadwerkelijk bodem gaat worden. Het lijkt ons sterk dat ze onder de 5 mille terecht komen ooit. Dus in dat opzicht zal er niet heel veel verschil met de 1 Serie zijn.

YOLO: Porsche Panamera 4S (970)

€ 20.995

2013

325.000 km

Wat is het?

Als je Duits, dik en premium wil rijden met veel vermogen, dan kun je eigenlijk niet om de Porsche Panamera heen. Het is een enorme toplimousine met de verhoudingen en ruimte van een hatchback. Klassiek mooi willen we ‘m niet noemen, maar de Panamera is zeer herkenbaar. Je moet ‘m ook in het echt zien: dan valt op hoe mooi laag en breed de auto is. In technisch opzicht zitten een beetje in het midden van de range: dus een 4.8 liter V8 met vierwielaandrijving en een automaat.

Hoe rijdt het?

Ja, extreem machtig! Hoe veel vermogen je ook uit een 2 liter haalt, het haalt het niet bij een atmosferische V8. Geluid, gaspedaalrespons, gebrek aan motorvibraties, krachtsontplooiing. Het is allemaal briljant geregeld met deze motor. De PDK is een geweldige automaat (de Panamera S kun je ook met handbak krijgen als je zoekt met een vergrootglas). Qua wegligging is deze auto in basis een achterwielaandrijver. Wel is het zo dat de Panamera echt heel erg zwaar is.

Kosten Mercedes

Verbruik: 1 op 7,76

Brandstof: € 320

Gewicht: 1.845 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 101 p.m.

Verzekering: € 140 p.m.

Kosten per maand: € 561

Onderhoudsprognose

En hier gaat het allemaal mis met deze blubberdikke premium Duitser. Dit is namelijk een auto met een nieuwprijs van meer dan anderhalve ton (of twee ton in een superluxe uitrusting). Het onderhoud moet je daaraan afleiden, niet zozeer aan de prijs waarvoor je de auto koopt. Ook moet je bij elke beurt even voor de zekerheid de hypotheek ophogen. Zonder gekheid: dit zijn enorm complexe auto’s met bijzondere techniek. Dat is het premium aspect eraan. Betrouwbaarheid heeft niets met premium te maken.

Afschrijvingsprognose

De Panamera is een afschrijvingskoning. Tip: koop geen nieuwe. Maar we houden de prijzen van deze generatie al wat langer in de gaten en er lijkt een soort afvlakking te zijn. Waar Cayennes nog echt even doorzakken, gebeurt dat bij Panamera’s nog niet. Een Panamera heeft natuurlijk net wat meer sjeu en is meer een vierdeurs 928 dan een platte Cayenne. Onder de 20 mille komen we vooralsnog niet heel veel tegen, dus over een jaartje of drie kun je ‘m vast wel voor 15 slijten. Je zit aan de onderkant van de afschrijvingscurve en die is behoorlijk afgevlakt.

Conclusie:

Je kan niet alles hebben, dus zul je een concessie moeten maken. Vermogen, premium, Duits en niet al te oud: dat is een prijzige combinatie en kom je niet snel voor weinig tegen. Je zult dus ergens concessies moeten doen, zeker als je zes of meer cilinders zoekt. In dit overzicht is de Audi S5 wellicht het dikste pakket zonder dat je te gek doet. Bij de M135i moet alsnog een hoop dure mods uitvoeren.