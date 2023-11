Prijs Astra Sports Tourer Electric: duurder dan de 308?

De prijs van de Opel Astra Sports Tourer Electric is bekend: wat ben je kwijt voor deze ideale auto?

Een van de hoogtepunten van de IAA 2023 was de Opel Astra Sports Tourer Electric. Niet zozeer omdat de auto op papier bakens verzet of omdat we er posters van op de muur hangen.

Nee, omdat het voor vele mensen de eerste echte realistische elektrische auto kan zijn. En dit klinkt gek, maar het is heel erg prettig dat het ‘elektrische’ aspect er niet zo dik bovenop ligt.

Het is geen crossover of maf gestileerde hatchback, maar gewoon van een keurige een C-segment stationwagon die toevallig geheel elektrisch is.

Prijs Astra Sports Tourer Electric

Veel valt en staat met de prijs van een auto tegenwoordig. Auto’s zijn op het moment namelijk krankzinnig duur of simpelweg onbetaalbaar. Hoe zit dat dat met de Opel Astra Sports Tourer Electric? De prijs van de gewone Opel Astra Electric was al bekend, nu hebben we de prijzen van de Sports Tourer voor je!

Laten we maar meteen met de deur in huis vallen: de prijs van de Astra Sports Tourer Electric is… 41.999 euro! Voor dat geldt heb je een elektromotor met 156 pk en 270 Nm, waarmee een begrensde topsnelheid van 170 km/u mogelijk is. De sprint van 0-100 k/u is in 9,3 seconden achter de rug. Het accupakket is 54 kWh groot, waarmee je 400 km op een verse lading kunt halen.

Waar je vroeger heel erg veel uitrustingsniveau’s had, is dat nu beperkt. Je kan kiezen uit een basisuitvoering die volgens Opel Nederland al heel erg compleet is of deluxere en sportievere GS.

Concurrentie

Nu de prijs van de Astra Sports Tourer Electric bekend is, vergelijken we die eventjes met de prijzen van de concurrentie. Er zijn nog maar een paar elektrische stationwagons op het moment.

Allemaal hebben ze een range van zo’n 400 km in dit geval. Qua prijzen zijn de Nio en met name de Porsche pure kulder en dienen ze ter vermaak (en de opvulling van de onderstaande opsomming).

De belangrijkste concurrent is de Peugeot e-308 SW. Dat is immers onderhuids grotendeels een identieke auto. De Opel is goedkoper dan de Peugeot. De goedkoopste station-EV is het niet, dat is nog altijd de MG 5.