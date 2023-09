Dit waren onze hoogtepunten van de IAA 2023

Uiteraard hebben wij ook onze eigen hoogtepunten van de IAA 2023.

Nou, we kunnen weer met de bezemwegen erdoor heen. De IAA Mobility 2023 in München zit er al weer op. Nou ja, bijna op: afhankelijk van wanneer je dit leest. Het was eventjes wennen. Normaliter was de IAA in Frankfurt en dat was een enorme beurs.

Tegenwoordig is de opzet compleet anders en dat is voor ons dinosauriërs eventjes wennen. Nu moeten we erbij aantekenen dat we alles door onze bril zien, en niet door die van de de consument.

Naast een nieuwe opzet, is er ook duidelijk een nieuwe insteek. Het gaat ook om nieuwe vormen van mobiliteit en natuurlijk het elektrificeren c.q. verduurzamen van de huidige mobiliteit. Dat klinkt saaier dan het is, want we zagen hoe de grote automerken zich aanpassen aan de tijd om de komende jaren relevant te blijven.

Afgelopen week heb je diverse artikelen kunnen lezen en niet één, maar zelfs twee video’s kunnen zien van de IAA.

Daarnaast hebben wij ook speciaal voor jullie trouwe lezers ook de hoogtepunten van de aanwezige Autoblog redacteuren op de IAA 2023:

Loek:

“Het hoogtepunt van de IAA in München voor mij? Het ‘correcte’ antwoord is natuurlijk dat het altijd leuk is om op zo’n tripje te gaan met je collega’s en hoofdredacteur. De sfeer zit er dan altijd dik in! En als leuke bonus om zowel de Z4 als de 330d uit de Autoblog Garage in hun thuisstad te zien, natuurlijk.

Maar uiteraard gaat het meer om wat we zagen op de beurs en het moet gezegd worden, naast wat ‘oude’ modellen die je nu voor het eerst in het vlees ziet, was de spoeling een beetje dun qua kneiterharde primeurs. Voor mij kan er maar één correct antwoord zijn op de vraag ‘wat was de leukste primeur’ en dat is de Volkswagen ID. GTI. Ik heb er persoonlijk geen moeite mee dat Volkswagen het GTI-label uitleent aan een elektrische hot hatch als het recept ongeveer zo gaat worden.

Tof en herkenbaar uiterlijk, voorwielaandrijving, hopelijk een niet al te hoog gewicht en je hebt echt een geniale hot hatch. Graag in het rood met tartan-motief in de stoelen, dan wil ik hem wel.”

Machiel

“Stralend weer, een mooie stad, lekker bier en gezelligheid: er waren genoeg hoogtepunten deze IAA. Qua auto’s wat minder, want ik had gehoopt als automotive hoogtepunt een supercar met een dikke V8 of V12 te kunnen noemen (de nieuwe Revuelto bijvoorbeeld).

Ik had beter moeten weten: de IAA staat tegenwoordig in het teken van duurzaamheid. De auto’s met verbrandingsmotoren waren helaas op één hand te tellen. Voor de aanwezige activisten ging dat trouwens nog niet ver genoeg, want zij wilden alleen nog maar fietsen zien. Maar dat terzijde.

Voor de ervaring op de beurs maakt het overigens helemaal uit of de auto’s nu een V12 hebben of een axiale fluxmotor, want je kunt ze toch alleen maar bekijken. Daarom kies ik als hoogtepunt de auto die ik het meest spectaculair vond om te zien: de Porsche Mission X. Als Le Mans-auto voor de straat vind ik dit gewoon een heel gaaf apparaat. En het mooie is dat deze Porsche waarschijnlijk ook in productie gaat, in tegenstelling tot sommige andere concept cars.”

Martijn

“Gelukkig heb ik nog een lekkere Duitse schnitzel gegeten met @Wouter, want als dit de toekomst van de autobeurs is, kunnen ze er beter meteen mee kappen. Niets dan onzekerheid over de (nabije) toekomst voor de auto zoals wij die kennen en liefhebben, dus moesten de fabrikanten het hebben van ‘gewaagde’ concepts die we natuurlijk nooit in enigszins interessante productievorm terug gaan zien.

Van die concepts konden overigens de ID. GTI en BMW Neue Klasse mij nog het meest bekoren. Als het utopische straatbeeld dan toch voornamelijk uit EV’s moet gaan bestaan, laat ze dan in ieder geval een beetje interessant ogen!”

Michael

“Ik stond bij de onthulling van de Concept CLA en vond dat echt een verbetering ten opzichte van de CLA, waar ik qua design niet zo’n fan van ben. Bij Mercedes vond ik dan de nieuwe AMG GT stiekem nog iets mooier. Maar hebberig werd ik vooral van de E-Klasse All-Terrain die ook voorgesteld werd op de IAA.

De beurs had absoluut niet de shine van jaren terug door het minder dan halve programma in het beursgebouw. Het stadsgedeelte was dan wel weer dik in orde, alleen niet zo geschikt om foto’s en video’s te maken. Je kunt niet alles hebben zeg maar. Jammer dat MINI geen andere kleur mee nam dan de blauwe nieuwe Electric die wij ook al in onze video zagen.

Hoogtepunt was verder de Porsche stand in München. Erg leuk gedaan met die iconische Porsche vorm van de Porsche stand.”

Willem

“Als toeschouwer is zo’n beurs ietsje anders dan voor de automotive pers. Het weer was schitterend, München is een waanzinnig fraaie stad en de merken hadden in de paviljoenen groots uitgepakt. Daarnaast waren er ook nog diverse ‘concept stores’ geopend. Je, je moet een eind lopen, maar vergeet niet dat bij de IAA in Frankfurt ook het geval was.

De MG 4 XPower is mijn favoriet als het gaat om de hoogtepunten van de IAA 2023, alhoewel de Cyberster ook hoog scoort. Ja, ik weet dat het niets met MG van vroeger te maken heeft, maar dat deert niet. De MG4 XPower ziet er geinig uit in dat groen met oranje accenten, accelereert als een malle en kost niet de hoofdprijs. Het is geen superpremium auto, maar het is allemaal heel ordentelijk. Met een paar effectieve mods moet je hier een leuke bom van kunnen maken.

Een ander hoogtepuntje was de… Opel Astra Stationwagon Electric. Toegegeven, ik heb geen poster boven mijn bed hangen hiervan. Het is gewoon verfrissend om te zien dat er naast een hoop hele dure elektrische auto’s (veelal crossovers) ook EV’s aankomen waar je wat aan hebt en niet pronken met het ‘EV-zijn’.

Want de tijd dat je je met een EV kunt onderscheiden, is voorbij. De Astra had fijne stoelen, een puist ruimte en smoelt eigenlijk best goed. Wel eventjes verlagen en een leuk setje velgen eronder van een niet nader te noemen Duits merk en je hebt gewoon een leuke auto voor papa.

Oh, tot slot: het was wel grappig dat wij van de redactie getuige waren van het feit dat twee enorm invloedrijke designers elkaar de hand schudden. Marc Lichte (designdirecteur van Audi) kwam even een kijkje nemen bij de Neue Klasse Concept van BMW om Adrian van Hooijdonk. Zo moet het voor normale mensen voelen om Mick Jagger en Paul McCartney samen te zien lunchen. Ofzo.

Wouter:

Wouter was kort en duitselijk over zijn hoogtepunten voor de IAA 2023:

“ID GTI, Neue Klasse, Cyberster”

Maar hij neemt wel al het nieuws hieronder met je door:

En deel 2:

Het was weer gezellig, tot over twee jaar!