Prijs BMW M4 CS is echt krankzinnig hoog

Het is even schrikken als je de prijs van de BMW M4 CS hoort. Maar ja, dan heb je ook wat!

Het is natuurlijk al lang geen verrassing meer dat auto’s een tikkeltje duur zijn geworden. Met name de leuke auto’s die gebouwd zijn om enkel en en alleen mee te rijden. Uiteraard zijn er een paar BMW’s die in die categorie vallen.

De laatste additie in die categorie is de BMW M4 CS. Dat is een soort tussenmodel dat tussen de extreme CSL (of voorheen GTS) zit, maar boven de reguliere Competition. De afgelopen edities waren de CS-uitvoeringen simpelweg geweldig.

In veel gevallen net wat bruikbaarder dan de CSL, maar met een serieuze motorsport-randje ten opzichte van de huis,- tuin en keuken M-modellen. Daarom geeft BMW ons dan ook driftfoto’s:

Prijs BMW M4 CS

De heeft net een minimale facelift gehad (net als alle andere 4 Serie coupés). Tot voor kort was de M4 Competition xDrive het topmodel, maar nu is dat de M4 CS. De prijs ervan is alleen extreem. De advies bedraagt namelijk 211.143 euro.

Dat is 56.822 euro méér dan een reguliere M4 Competition xDrive. De fiscale prijs (dus zonder de kosten rijklaar maken) is 209.813 euro. Verdient BMW dan meer dan twee ton aan een M4 CS?

Niet helemaal: zelf pakken ze er alsnog 129.900 euro op. Dan gaat er nog 27.279 euro aan btw overheen. Daar bovenop zitten dan 52.634 euro aan BPM-boete erboven op.

Nu is het een sportcoupé met grote motor en hogere uitstoot, maar ergens klopt het niet dat een M4-koper 52.634 euro aan BPM moet betalen en dat Rob Jetten gewoon naar Argentinië mag vliegen.

Opties

Nu moeten we er wel bij aantekenen dat de M4 CS erg compleet is. Er zijn niet veel opties mogelijk. Ook qua kleuren, wielen en bekledingen is de keuze nihil tot niet aanwezig. Een BMW Manufaktur-lak kost je 4.995 euro. Wil je een elektrisch te openen achterklep, dank kost je dat 480 euro.

Maar dingen als een M Carbon Exterieurpakket, Connected Services, Harmann Kardon-installatie en M Driver’s pack zijn allemaal hartstikke standaard. De configurator is nu nog niet live, maar verwacht dus niet te veel configuratiemogelijkheden.

Prijs BMW M4 CS in vergelijking met concurrentie

En dan de concurrentie. Tja, verzien het maar eventjes wat de concurrentie moet zijn. De BMW M4 CS zit een beetje tussen het gebruikelijke Dik & Duitse spul enerzijds en exoten anderzijds.

Een Ford Mustang Dark Horse kost 145.250 euro, maar is wel meer een puristenbak met een atmosferische V8, handbak en achterwielaandrijving (ja, echt waar!). De Maserati GranTurismo Trofeo is een maatje groter, maar ook qua prijs: 278.795 euro.

Er is natuurlijk één auto waar de M4 CS lijnrecht mee lijkt te concurreren en dat is de Porsche 911 Carrera 4 GTS. Deze staat op je oprit voor 227.500 euro. Als je wil kun je bij Porsche kiezen voor een echte transmissie (handbak met zeven verzetten) en premium achterwielaandrijving. Dan staat ‘ie met een prijs van 217.300 euro nog dichter bij de die van de BMW M4 CS.

Check hier hoe snel de BMW M4 CS op de Nordschleife van de Nürburgring is:

Meer lezen? Deze 6 Nederlandse BMW M’s werden nog dikker uitgevoerd!