Ontevreden met je seksleven? Koop Porsche, vermijdt Tesla

De onderzoeksgoden hebben gesproken.

Soms komt er een onderzoek bij dat zo belachelijk en intrigerend is dat we niet anders kunnen dan het te bespreken. In dit geval hebben we te maken met het Duitse JOYclub, een online seksgemeenschap, die een enquête gaf aan ruim 5.000 van haar leden om de verhouding tussen hun seksleven en het type auto dat ze hebben uit te vinden. Laten we zeggen dat de resultaten.. erm.. opmerkelijk zijn.

Je zou misschien verwachten dat het juiste de goedkope, compleet verminkte autootjes zijn waarin men het meest van bil gaat, maar niets blijkt minder waar te zijn. Volgens de resultaten van het onderzoek zijn het eigenaren van Porsches die het meest tevreden zijn met hun seksleven. Liefst 65,5 procent van de eigenaren, man én vrouw, zegt niets te klagen hebben. Mercedes en Volvo volgen op de voet. Hoewel eigenaren van een Mercedes beduidend minder tevreden zijn (54,8 procent) duiken zij op hun beurt weer veel vaker onder de lakens. Kwantiteit over kwaliteit, net goed.

Rijd je een Seat of Skoda, dan moet je wellicht even in de spiegel kijken. Volgens het onderzoek zijn eigenaren van dergelijke auto’s het minst tevreden met hun seksleven, als ze die al hebben. Één op de vijf Seat of Skoda eigenaren zegt zelfs seksueel depressief te zijn.

Tesla-eigenaren hebben het schijnbaar niet veel beter. Althans, ze zijn iets meer op zichzelf. Volgens het onderzoek duiken zij amper met een ander onder de lakens, maar lossen ze het probleem liever zelf op. Meer dan gebruikelijk, of in vergelijking met de eigenaren van andere merken, in ieder geval. Hier zit vast een metafoor in voor de huidige benarde situatie van de elektrogigant. Overigens worden de Tesla-rijders doodleuk verslagen door eigenaren van een MINI. Wekelijks controleert 73,6 procent van de eigenaren van de BMW-dochter zichzelf. Vreemd genoeg konden MINI-rijders de kofferbak niet waarderen als toevluchtsoort voor hun paringsdans. (Beeld: deze video)

Met dank aan John voor de tip!