Prijs liter benzine is historisch laag vandaag

Nee, geen 1 april grap. De overheid heeft de prijzen verlaagd. De prijs van een liter benzine is historisch laag.

Er is veel te doen om de brandstofprijzen. Omdat de Russen kinderziekenhuizen in Oekraïne willen bombarderen, stijgen alle energieprijzen. De reden is simpel, Rusland is een grote leverancier van energie en vanwege de sancties, wordt deze nauwelijks meer afgenomen. Als je het Russische aanbod wegdenkt, is er simpelweg minder aanbod en stijgen de prijzen. Simpele economie.

Naast de prijs van de brandstof, betaal je nog twee extra soorten belasting erover. In eerste instantie accijns. Over die brandstofprijs plus de accijns, betaal je nog eens 21% BTW. Leuker kunnen ze het niet maken, duurder wel. Dit zorgt ervoor dat de brandstofprijzen in Nederland erg hoog zijn. Als de prijzen dan ook nog eens gaan stijgen – zoals nu met de invasie van Rusland – is er geen houden aan. Tanken voor meer dan 2,60 euro per liter peut was gewoon mogelijk langs de snelwegen.

Prijs liter benzine

Maar gelukkig was er goed nieuws met een verlaging van de accijnzen. Daardoor zakken de prijzen. Dat niet alleen, omdat die Btw pas NA de accijnzen erover geheven worden, zakken de prijzen nog ietsje verder. We hebben van United Consumers de prijzen en ze zijn een stukje minder heftig.

We beginnen even met de prijs van een liter Euro 95, dus daalde met 21 cent naar 2,251 euro per liter. Die prijs is historisch laag. De laatste keer dat je dat bedrag betaalde voor een liter peut was heel erg lang geleden. Ja, eh, dat was op zondag 6 maart 2022. Die goede oude tijd, ook.

Diesel daalde ook in prijs, maar minder heftig. Satansap kost 2,159 per liter, 13,5 cent lager dan gisteren. LPG zakte wel, maar met slechts 4,7 cent. Een liter dampend kookvocht kost je 1,356 euro per liter. Alle bijzondere benzines, zoals 98 en andere premium brandstoffen, zijn tussen de 20,5 cent en 22,8 cent goedkoper geworden. Qua prijs per liter zit je rond de 2,31 tot 2,32 euro.

Adviesprijs

Let wel, dit zijn de adviesprijzen. Deze worden meestal in de buurt van snelwegen gehanteerd. Als je ergens achteraf een pomp kunt vinden, kan het zo maar nog eens 15 tot 20 cent schelen. Dus de prijs per liter 95 onder de 2 euro komt weer dichterbij. Vandaar dat men ook grote drukte verwacht bij de tankstations.

Overigens is niet iedereen het eens met de prijsstijgingen. Zo laat duurzaamheidsexpert Frans Rooijers van het CE in Delft aan de NOS weten dat de overheid juist deze kans had moeten pakken. Volgens hem zijn de prikkels van de hoge prijzen nodig om mensen tot verandering te dwingen. Daarmee laat het kabinet een kans liggen om de klimaatcrisis aan te pakken.

