Wat is de mooiste kleur voor de nieuwe DB12?

We slingeren even de Aston Martin DB12 configurator aan om te zien welke kleur het mooiste is voor de nieuwe Britse Gran Turismo.

Heb je een veel te krachtige computer van de zaak en een uitstekende internetverbinding? En heb je veel tijd over op je werk omdat je baas weer eens aan het golfen is? Dan hebben we goed nieuws: de Aston Martin DB12 configurator is namelijk live gegaan.

Uiteraard is het geheel subjectief, dus wees het gerust met ons oneens: maar wat is het een plaatje geworden! De DB12 combineert perfect de elegantie van de DB11 met de agressie van de DBS. We zijn vooral blij dat er Aston Martin heeft gekozen voor een meer eenvoudige lijnvoering. De proporties zijn namelijk geweldig gekozen, met name die bredere achterzijde pakt heel erg goed uit.

Kleuren Aston Martin DB12

Maar uiteraard is dat ook en beetje afhankelijk van de gekozen samenstelling. Aangezien men vaak kiest voor het traditionele wit, zwart, zilver en grijs, hebben wij de vrijheid genomen om zelf wat kleuren uit te kiezen. In een zeldzaam geval mogen wij namelijk van onze baas even gebruik maken van een configurator, dus nu die ook van de Aston Martin DB12.

We hebben ditmaal voor drie totaal verschillende kleuren gekozen om te laten zien welke kanten je allemaal op kunt gaan. Groen is natuurlijk altijd goed op een Aston Martin, maar dat wisten ze zelf kennelijk ook wel.

De introductiekleur van de DB12 is namelijk groen. Daarom hebben we gekozen voor Hyper Red, Storm Purple en Magneto Bronze. Uiteraard kun je nog veel meer kanten op.

Geinig detail

Een erg leuk detail is dat de invloed van Lawrence Stroll zichtbaar is. De DB12 in kwestie staat namelijk in de pitbox van het Aston Martin Racing F1-team. En als dat niet leuk is van zichzelf, links staat de naam van Fernando Alonso en rechts van Lance Stroll. Geinig detail. Nog geiniger zijn de bekers op de achtergrond.

Dat lijken namelijk de trofeeën te zijn die dit jaar behaald zijn. Er missen nog wel een paar (die van Monaco mag er ook nog bij), maar er is overduidelijk ruimte voor heel veel meer bekers. Ook spelen met de configurator van de Aston Martin DB12? Klik dan hier!

