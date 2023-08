Prijs Mercedes-AMG GLC63S interessanter dan C63S

Let op: de prijs van de Mercedes-AMG GLC63S ten opzichte van hun concurrenten is interessant

We hebben het de laatste tijd geregeld over de Mercedes-AMG C63. Deze heeft nu geen V8 meer, maar een viercilinder. Dat vinden we heel erg lastig te bevatten. Gek genoeg hebben we het er wel over in het geval van de C63, maar is iedereen vrij stil als het aankomt op de GLC63S. Die heet namelijk exact dezelfde aandrijflijn!

De Nederlandse prijs van de Mercedes-AMG GLC63S is inmiddels bekend: 159.321 euro. Nu durven we het bijna niet over onze lippen te krijgen, maar dat is een scherpe prijs! Zeker in vergelijking met de prijs van de C63S AMG. We zullen het eventjes toelichten. In vergelijking met zijn concurrenten is de C63S namelijk best prijzig.

Zo ziet de Mercedes-AMG GLC63S standaard uit.

Zeker omdat ‘ie een PHEV-aandrijflijn heeft, zou je verwachten dat ‘ie goedkoper zou zijn, maar de C63 is dorstiger, trager en duurder dan de zescilinder BMW M3.

Terug naar de GLC63S, deze is slechts 10 mille dan de C63S Estate. De aandrijflijn is gelijk, dus een PHEV-setup met 476 pk sterke 2.0 viercilinder en elektro-aandrijving. Het resultaat is een systeemvermogen van 680 pk en een systeemkoppel van 1.020 Nm.

Er is ook een Performance Edition 1

Naast het reguliere model kun je ook kiezen voor de Mercedes-AMG GLC63S E Performance Edition 1. Een hele mond vol voor een hoge prijs, maar daar krijg je wel wat voor terug.

Denk aan het Night Pakket, Night Pakket II, AMG Premium Plus-pakket, Manufaktur Hightechzilver Magno-lak, 21 inch kruisspaak velgen in het zwart, Digital Light met projectfunctie, Nappaleder met gele stiknaden) en carbon-inleg. Verder kun je dit model herkennen aan de niet al te subtiele stickerset.

Prijs Mercedes-AMG GLC63S best scherp in vergelijking

Uiteraard hebben we de stagiair ook weer langs de Autoboulevard langs laten gaten om de prijzen van de concurrentie op te snorren:

De BMW is alsnog de goedkoopste en zonder Competition-pakket is ‘ie nog goedkoper. De Porsche is aanzienlijk minder krachtig en al behoorlijk op leeftijd. De Alfa Romeo heeft wel die geweldige V6 en sinds kort 520 pk. De Grecale is wel eventjes een Maserati én gloedjenieuw. De Jaaaaaaaag is het duurst, maar ook het dikst: in deze auto ligt nog die geweldige AJ-III 5.0 V8 met supercharger.

Zo ziet de Mercedes-AMG GLC63S uit met een paar opties

Voorlopig is alleen prijs van de Mercedes-AMG GLC63S in de SUV-uitvoering bekend. De nieuwe Coupé staat (nog) niet als AMG in de prijslijsten, maar verwacht dat die twee, drie mille duurder wordt als die komt.

Enfin, je kan de auto hier configureren!