Peugeot belooft rijplezier met vernieuwde 308, ze zijn alleen de pk’s vergeten

Pk’s, sper, hallo. De vernieuwde Peugeot 308 is wat vergeten.

Serious about driving. Zo opent Peugeot het persbericht van de vernieuwde 308. Nou, dan gaan we er even voor zitten. Wat voor spektakel hebben de Fransen in petto om lekker uit te pakken met de facelift? Scrollend door het persbericht komen we weinig vuurwerk tegen waar we het nou écht warm van krijgen. Gemiste kans.

Designtrucjes en een lichtgevende leeuw

Peugeot pakt vooral uit met design. De 308 en 308 SW krijgen een nieuw front, met als gimmick een verlicht merklogo in de neus. Want zonder kermislogo of grille doe je tegenwoordig niet meer mee. BMW, Volkswagen, Cupra. Ze hebben allemaal verlichte neuzen, Peugeot nu ook met de vernieuwde 308.

Er zitten drie-led-klauwen in de koplampen op een wat breder geplaatste grille. Ook nieuw zijn de velgen in formaatje 17 of 18 inch. Baanbrekend is het niet.

Rijplezier zonder extra pk’s

Onderhuids verandert er weinig. De e-308 krijgt een iets efficiënter accupakket en haalt nu 450 kilometer WLTP. Netjes, maar nog steeds geen Tesla Model 3 concurrent waar je mond van openvalt. Het vermogen blijft steken op 156 pk en 270 Nm koppel, precies zoals we al kenden. Geen GTI, niets. Zelfs de plug-in hybride versie blijft bij 195 pk steken. Het ooit zo veelbelovende Peugeot Sport Engineered van de 508 is morsdood.

Voor wie niet aan de stekker wil hangen is er een 145 pk sterke hybrid met zelfopladende techniek, of een 130 pk sterke 1.5 BlueHDi diesel. Maar die laaste gaat natuurlijk helemaal niemand kopen in Nederland.

Binnenin vooral meer scherm en sfeerlicht

In het interieur zien we de bekende i-Cockpit, met compact stuurtje en hooggeplaatst digitaal cluster. Nu met wat nieuwe 3D-graphics (optioneel) en een set i-Toggles die je zelf kan programmeren voor bijvoorbeeld de airco of favoriete radiozender. Die vorm van keuzevrijheid is altijd handig.

Verder is er ambient lighting met acht kleuren, een optioneel Focal-audiosysteem en nieuwe stoffen of Alcantara bekleding. Het interieur van een Peugeot steekt altijd wel goed in elkaar, dat is met de vernieuwde 308 niet anders.

De SW is nog praktischer geworden met meer bagageruimte (tot 1.487 liter). Er is een driedelig neerklapbare achterbank en een optionele elektrische achterklep.

Connected

Aan de connectiviteit is ook gedacht. Remote updates, routeplanning met laadstations, de MyPeugeot-app waarmee je je auto kan terugvinden, de airco alvast kan aanzetten of de deuren op afstand kan vergrendelen. Bij de duurdere uitvoeringen zit ook ChatGPT in de spraakassistent. Kan je tijdens het rijden vragen hoe je de lekkerste appeltaart bakt.

Meer van hetzelfde met hier en daar wat vernieuwingen. Maar dat beloofde rijplezier van Peugeot met de vernieuwde 308? Mhaw. We horen het wel als er een versie met 300 pk en een sperdifferentieel is.