De klimaatheffing op benzine staat op losse schroeven!?

De weerstand tegen een klimaatheffing op benzine en gas in de hele Europese Unie groeit hard. Is dit het einde van de Timmermans-taks?

Terwijl de beste man alweer een paar jaar in een blauwe stoel in Den Haag oreert over zijn opa die in de mijnen werkte en “thugs” in menig conflictgebied, wordt er hard gewerkt aan het uitgummen van zijn erfenis in Brussel. Als architect van de Green Deal in de Europese Unie stond Frans Timmermans namelijk aan de wieg van een klimaatheffing op brandstof en gas die de prijs van een liter peut vanaf 2027 moet opdrijven.

Inmiddels komt de voormalig bourgondische Limburger natuurlijk op voor de zwakkeren in de samenleving (tenminste dat zegt hij), maar er hangt die zwakkeren een flinke, door Europa opgelegde, lastenverzwaring boven het hoofd. Waar hij de aanstichter van is dus.

Weerstand klimaatheffing op benzine groeit

Die klimaatheffing is door de T. enigszins opportunistisch tot “Timmermans-taks” gedoopt. Dat bekt natuurlijk ook gewoon lekker. Wij zijn de Telegraaf niet, maar we lezen daar wel dat een aantal landen in de EU koude voeten krijgen. Niet van de klimaatverandering, maar van de extra kosten die de heffing betekent voor hun burgers.

Die landen hebben namelijk eens zitten rekenen en schrokken zich een hoedje. De huidige regeringen willen natuurlijk wel graag herkozen straks…

De ABN Amro rekende het voor ons land door en kwam op een lastenverzwaring van 319-489 euro per jaar voor een gemiddeld Nederlands huishouden dat afhankelijk is van verwarming op aardgas en een benzineauto.

Dan denk je misschien: op jaarbasis valt dat toch wel mee? Maar niet voor de mensen die in een sociale huurwoning wonen met een CV-ketel op gas en een 12 jaar oude Ford Focus voor de deur. Dan is dat heel veel geld. Toch een beetje de traditionele achterban voor de partij van de gewezen eurocommissaris…

Zo’n 19 landen willen het anders

Die lastenverzwaring is gewoon teveel. Dat hebben inmiddels 19 van de 27 lidstaten op tafel gegooid tijdens een vergadering van de klimaatministers van de unie. De aanslag op de portemonnee van consumenten en ondernemers is gewoon te groot.

Die nieuwe heffing wordt onderdeel van het nieuwe emissiehandelsysteem dat in 2027 wordt ingevoerd. Als het tarief van CO2 uitstoot omhoog schiet stijgt die heffing op brandstof en gas gewoon mee. Frankrijk zit nu al te beven voor de gevreesde gele hesjes.

Gelukkig heeft Timmermans destijds wel gedacht aan compensatie. Zo wilde hij ook een sociaal klimaatfonds. Het leeuwendeel van dat geld moet naar Oost-Europa gaan, maar ook Nederland heeft zeven jaar recht op 100 miljoen euro per jaar. Dat geld wil het huidige dubbel demissionaire kabinet gaan uitgeven aan energiecoaches en steun voor de allerarmste huishoudens. Nou topplan hoor. Wij hopen dat de heffing van tafel gaat. De peut is nu al duur genoeg.