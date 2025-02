Prijs van vernieuwde Porsche 912 is belachelijk

Het ondergewaardeerde broertje van de 911 is in ere hersteld.

Op de autobeurs van New York van 1965 toonde Porsche een model dat het gat tussen de 356 en de 911 moest dichten. Zijn ietwat verwarrende naam? De 912. Een gigantisch succes werd het niet. Porsche-klanten stapten liever in een 911. Er werden er dan ook maar 32.000 van verkocht tussen ’65 en ’69. Twee van die exemplaren krijgen nu een moderne opknapbeurt.

Dat gebeurt dankzij Kamm Manufaktur. Het bedrijf viert dat het dit jaar zestig jaar geleden is dat de 912 voor het eerst werd getoond. Het feestmodel heet de Porsche 912c full carbon 60th edition. Onder de koets ligt nog altijd de Type 616/16 1,6-liter viercilinder. Het luchtgekoelde blok is opnieuw opgebouwd met moderne componenten en produceert 190 pk en draait door tot 7.200 tpm. Eigenaren kunnen de krachtbron laten afstellen voor straat- of circuitgebruik.

Het lage gewicht van de Porsche 912c

Dankzij het compacte viercilinder torretje en de koolstofvezel koets weegt de Porsche 912c maar 750 kilo! En dat terwijl hij ook moderne luxe biedt, zoals een Bluetooth audiosysteem, een airco en zelfs een draadloos oplaadplatform voor je smartphone.

Maar dan nu het grote probleem van deze restomod: de prijs. Kamm heeft twee donorauto’s gevonden en opgeknapt. Eentje krijgt de rode kleurstelling hierboven, de ander de gele livery hieronder. De bovenste verwijst naar een Poolse 912-rallyversie uit 1967, de onderste naar een rally-912 uit Zweden.

De twee kopers betalen ieder € 395.000 voor de 912-restomod inclusief bijpassende helm. Voor dat geld heb je ook een gloednieuwe GT3 RS met ongeveer € 30.000 om leuke opties uit te kiezen. Dus kies maar: een GT3 RS precies zoals jij hem wilt hebben of een één van deze twee Porsche 912 restmods?