Renault trekt nu alweer de stekker uit dit merk en model

Het eeuwig romantiseren van micro-mobiliteit. Stop er gewoon mee.

Er zijn van die dingen waar de auto-industrie maar niet over kan ophouden en keer op keer blijkt het niet te werken. Op Amsterdam na, is de markt voor micro-mobiliteit ongelofelijk klein. Dus om in zo’n kleine markt een succesvol product te lanceren is niet zo eenvoudig. Misschien is het dan ook geen verrassing als we zeggen dat Renault na een paar jaar de stekker trekt uit Mobilize als merk, met de Duo en Bento als modellen.

Renault Mobilize is geflopt

Mobilize werd in 2021 gepresenteerd en moest alles betekenen wat Renault naast traditionele auto’s ging doen. Denk aan diensten, abonnementen, deelconcepten en stedelijke mobiliteit. Een paar jaar verder en de realiteit is dat het helemaal niet zo’n succes is geworden.

De EZ-1 concept car moest laten zien waar het heen ging, gevolgd door de Duo en de bedrijfswagenvariant Bento. In 2024 verschenen ze eindelijk in productievorm op de weg. Iets meer dan een jaar verder en nu gaat het project op zwart.

De Duo is in feite de spirituele opvolger van de Twizy. Twee zitplaatsen, minimale afmetingen en vooral bedoeld voor de stad. Concurrenten als de Citroën Ami, Opel Rocks Electric en Fiat Topolino zijn bekende concurrenten in dit segment. Renault koos een andere route in vergelijking met deze merken. Geen traditionele verkoop, maar abonnementen en deeloplossingen via Mobilize. Wist Renault veel dat hier niemand op zat te wachten.

De vrije vertaling waarom Renault stopt met het merk en de modellen: leuk idee, maar het levert te weinig op. Het gevolg is dat Mobilize niet langer een zelfstandig onderdeel is en de Duo en Bento verdwijnen. Ook de bijbehorende deelauto-initiatieven verdwijnen. In Milaan gaat het Mobilize-hoofdstuk direct dicht en Madrid volgt in 2026. Daarmee komt er stilletjes een einde aan Renaults nieuwste poging om stedelijke mobiliteit opnieuw uit te vinden Maar wie gaat hier nou echt rouwig om zijn?