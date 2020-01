Prijsverschillen autoreparaties enorm volgens ANWB

Toch handig om te weten als je een auto hebt die veel reparaties nodig heeft.





Niets is zo verraderlijk als de prijzen van auto onderhoud en offertes van garage rekeningen. Dat kan variëren van best wel plausibel tot stratosferisch hoog. Dat weten de meeste mensen uit ervaring. Het is helaas een klusje waar je vaak de expertise van een garage bij nodig hebt, dus zit je eraan vast. De ANWB komt met een heel handige tip: bel vooral even rond voor offertes.

Dat is de conclusie van een grootschalig onderzoek van de Algemene Nederlandse Wielrijders Bond. Zij hebben namelijk een enorme steekproef gehouden bij maar liefst 500 garages. Daarbij werden er offertes opgevraagd van vier items: all-season banden, remmen, koppeling en een voorruit. Bedrijven van allerlei pluimage werden geïnformeerd: garages, dealers en fastfitters.

Grote verschillen

De verschillen in prijzen waren enorm. De prijsopgave voor een nieuwe koppeling was het grootst: 905 euro zat er tussen de duurste en goedkoopste garage. De ANWB haast zich door te zeggen dat het een uitzondering is, maar dat de verschillen minimaal een aantal tientjes bedragen. Bij de overige onderdelen waren de verschillen een stukje kleiner, maar zeker aanwezig.

Merkdealer het duurst

Het mag geen verrassing heten dat de Merkdealers verreweg het duurste zijn. Die fraaie glazen paleizen met tientallen werknemers moeten immers ergens van betaald worden. Zeker nu de marges op nieuwe auto’s dankzij vaste leaseprijzen een stuk minder is dan voorheen. Als het gaat om banden, ben je het goedkoopste uit bij een fastfitter (zoals de Kwit Fit). Alle andere onderdelen bleken toch verrassend kostbaar. De ‘algemene’ garage blijkt alsnog de betere optie te zijn als je geld wil besparen.

Zeeuwen goedkoopste uit

Tevens werd er gekeken naar de prijsverschillen in de provincie. Als we heel erg in stereotypes denken, zou Zeeland het goedkoopst moeten zijn. Waarempel, dat is ook nog eens het geval. Vervolgens zijn de noordelijke provincies het goedkoopst. Utrecht, Gelderland en Zuid-Holland zijn het duurst.

Afbeeldingen: de Autoblog Garage duurtester, in de werkplaats.