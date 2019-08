Autoblog garage: Alfa Romeo 159 van WillemE (Deel II)

Hoe vergaat het de 30-TG-VN?

Het was een enorme sprong in het diepe om te kiezen voor een Alfa Romeo met 274.000 km op de klok. Waarom zouden we dat in hemelsnaam doen? Je gaat jezelf alleen maar problemen op de hals halen. Puur ter lering en vermaak, gingen we er toch mee door, uiteraard. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het aanvankelijk de bedoeling was om te kijken hoe lang we met de auto konden doen. Daarmee bedoel ik: overschrijven, beurtje, APK en rijden tot ‘ie erbij neervalt. Artikeltje schrijven en aan het pils. Uiteraard liep het anders.

Maar natuurlijk, stranden op de vluchtstrook

Welnu, dat onvermijdelijke gebeurde bij 275.000 km al. Zoals bekend was de koppelingscilinder niet helemaal fris meer, het pedaal bleef een beetje ‘plakken’. Dit had ik van te voren bij de aanschaf al aan gegeven. De dienstdoende garage kon er “niets aan vinden” en zei dat er “nog niets aan de hand was”. Ondanks de vraag om het te repareren (gewoon tegen normaal tarief), was niet nodig. Helaas duurde het dus slechts 1.000 km voordat de 30-TG-VN stilstond op de vluchtstrook. De koppeling bleef vast staan en de auto was niet naar voren of achteren te bewegen. Gelukkig hadden we pechhulpverzekering geregeld (voor die paar euro per maand ALTIJD doen, kan gewoon via je verzekering). De auto werd opgehaald met een trailer en gedropt bij een Alfa garage in de buurt van de snelweg. Was het tóch die verrekte koppelingscilinder.

Dankzij de koppelingscilinder stond ik wel voor de keuze: óf een andere 159 scoren óf direct veel liefde (en geld!) in de 30-TG-VN pompen. Ook met de kapotte koppelingscilinder kon ik de Alfa makkelijk kwijt voor het bedrag dat ik ervoor betaald had, maar voor dat geld had ik géén andere 159. Zelfs bij Jet Cars vroegen ze meer voor een aantoonbaar gaarder exemplaar. Bij deze werd de keuze voor ons gemaakt: deze Alfa Romeo 159 blijft nog even. De Alfa Romeo garage kon aan de slag.

Norse werkplaatschef

Het bleek helaas verreweg de minst servicegerichte Alfa-garage van Nederland te zijn. Allereerst werd verteld dat ik sowieso 2 weken moest wachten voordat ze er überhaupt naar konden kijken. Na die twee weken zou de reparatie ‘nog wel een paar dagen’ duren. Tevens werd er geen specifieke kostenberaming gegeven, maar reken sowieso op twee mille. Het geld was vervelend, maar die twee weken voordat ze überhaupt konden beginnen was veel vervelender. Daarom heb ik een paar andere garages gebeld of zij er wat mee konden. En ja hoor, bij de eerste garage was het al raak: die konden er direct aan beginnen. Ook waren ze veel transparanter qua kosten.

Snel een trailer geregeld en wat bleek: De Meest Norse Alfa Romeo Werkplaatschef van Nederland had de auto tóch op de brug staan en alles stond al open: het subframe was er al af en de bak was al open. Tevens de mededeling dat ik een veel geld kwijt zou zijn voor de reparatie en dat er nog heel veel kosten aan zaten te komen, want “wat een slechte auto was dit”. Of ik wel goed bij mijn hoofd was. Daar had hij een punt. Maar het was niet aan hem om daarover te oordelen. Hij had mij eerst mogen informeren over de kosten alvorens te beginnen met de reparatie. Enfin, ondanks dat de werkplaatschef bloed wist weg te halen op plaatsen waarvan ik niet wist dat er bloed kon zijn, had ik zeker vertrouwen in de monteurs.

Bij het vernieuwen van de koppelingscilinder is het handig om meteen de koppeling en het dual-mass vliegwiel te vervangen, plus wat ander klein grut. Ik kon kiezen uit imitatie of origineel, nieuw of gebruikt. Ik koos voor nieuw en origineel. Het nadeel: de werkplaatschef koos voor gereviseerd, zo bleek later op de specificatie. Kom op, jongens…

In elk geval gingen ze er direct mee aan de slag.

Bij het ophalen van de auto werd ten strengste medegedeeld dat de reparatie in zijn geheel afbetaald moest worden, want ze “vertrouwden ons totaal niet”. Geen enkel probleem, we waren intussen gewend aan de hospitality-kwaliteiten van de werkplaatschef. Eerlijk is eerlijk: de Alfa 159 zag er ook écht niet uit en hing op de brug tussen jong gebruikte Ferrari’s en Maserati’s, dus opmerkelijk was het aangezicht wel. Aan de andere kant: ik had al meerdere keren uitgelegd dat het een project-auto was. Het mocht niet baten. De betaling werd per direct geregeld, zodat mijn vriendin (ik was toen op skivakantie) weer door kon rijden. Overigens: het sturen van betalingsherinneringen inclusief aankondiging van het inschakelen van een incassobureau getuigde ook niet echt van deskundigheid, daar er direct betaald was. Het zal ongetwijfeld exemplarisch zijn. Waarschijnlijk dat 99% van de klanten uitstekend geholpen is en het toevallig bij mij fout ging. Toch ging ik op zoek naar een andere Alfa Romeo-garage. Als het zoveel geld kost, mag een glimlach er wel vanaf. Om de sfeer te verbeteren, hierbij een plaatje van twee schrandere honden in de Alfa:

Verhuizing

Intussen begon de carrière van de 159. De auto kreeg het meteen vol voor zijn kiezen: de kilometers vlogen erop. De motor voelt potig aan en de 159 is een fijne metgezel voor de vele snelwegkilometers die er mee gereden worden. Nu er flink in geïnvesteerd is, is het de bedoeling om de Alfa zo snel mogelijk naar goede staat te brengen, maar twee dingen stonden in de weg. Ten eerste de Werkplaatschef Des Doods en ten twee het feit dat mijn vriendin en ik gingen verhuizen. Hierdoor verdween elke vorm van budget om de auto zo snel mogelijk op te lappen in ‘de bermudadriehoek van het huishoudboekje’ (copyright Harrie Jekkers). Daardoor kreeg de Alfa het nog zwaarder, want de auto kon meteen aan de slag als verhuisauto en transport van en naar bouwmarkten. Daarbij viel op dat de achtervering relatief soepel is en deze vrij ver naar beneden zakt. Ook kwamen er wat piepjes en kraakjes bij het onderstel vandaan. Het was duidelijk: deze Alfa had het zwaar.

Ik ging op zoek naar een nieuwe garage. In plaats van een officiële dealer (wat aanvankelijk mijn wens was) heb ik toch gekozen voor een specialist. Deze stond zeer hoog aangeschreven op diverse websites, wat zeker hielp. Wederom was deze niet naast de deur, maar we wilden de nieuwe garage zeker even een kans geven. Wat ook hielp: de werkplaatschef was vriendelijk! Nadat de maanden verstreken moesten er toch wat reparaties worden uitgevoerd. Gelukkig, bij het vervangen van onderdelen kun je kiezen uit imitatie, origineel of juist een upgrade. Drie keer raden waar ik voor gekozen heb. Als eerste de winterbanden: die kwamen er eigenlijk meteen onder, evenals de originele motorkap. Die ‘upgrades’ kon je al mee krijgen in het vorige artikel, nu komt de rest!

Zomerbanden

Het was eind februari al duidelijk dat de winter niet meer heel streng ging worden. Het werd tijd voor de zomerbanden. Het setje dat ik had liggen was op zich prima, maar niet heel spannend. De velgen waren een beetje beschadigd en de banden hadden nooit door de APK mogen komen. De eerste oplossing: de 17″ velgen poedercoaten en nieuwe banden eromheen leggen. Maar ja, als je dan toch wat leuks gaat doen, doe het dan goed. Wat mij tevens opviel, was dat de velgen van de 159 echt extreem zwaar zijn. Iets wat zeker niet bijdraagt aan het rijgedrag. Bij zowel de zomerbanden (17”) als de winterbanden (16”): ze lijken wel gemaakt van lood. De keuze was snel gemaakt, upgraden die hap. Ik kon nieuwe velgen gaan uitzoeken!

Aanvankelijk leek ik voor OZ-velgen te gaan: die waren aanzienlijk lichter en de kwaliteit van OZ is onomstreden. Maar toen moest ik denken aan de Alfa Romeo Brera S. De Brera stond net als de 159 niet bekend om hun lichtvoetige rijgedrag. Speciaal voor de Britse markt is er een serie van 500 Brera S’en geweest. Deze werden door Prodrive gebouwd en hadden ook unieke velgen. Deze ultralichte velgen werden door Prodrive zélf vervaardigd. Hoe cool zou het zijn om die onder de 30-TG-VN te leggen? Het kostte even wat tijd en moeite om ze te vinden. Gelukkig kom je met een goede internetverbinding en een raboscanner een heel eind. De velgen zijn altijd 19″ groot. Qua kleur was er keuze uit zilver en antraciet. Ik ben, tegen mijn principes in, voor antraciet gegaan. De 30-TG-VN is Grigio Stromboli (veilig grijs, dus) en met deze wielen krijg je tenminste iets van een kleurschakering.

Prodrive

De velgen zijn expres gemodelleerd naar de voorwielen van de 8C Competizione. Achter zijn die namelijk concave, maar voor niet. Het is een typisch Alfa Romeo-design, waardoor ze niet direct opvallen. Sterker nog, er zijn originele Alfa Romeo velgen die er sterk op lijken. Het zijn dus geen Alfa Romeo wielen, maar Prodrive wielen. De velgen kwamen keurig in dozen binnen en het eerste wat opviel: wat zijn ze waanzinnig licht! Ze wegen echt bijna niets. Met gemak til je een velg met één arm op. Nu nog een setje banden scoren. De maat 235/40 19 komt niet heel erg veel voor, dus het zijn niet de meest voordelige banden. Wat dat betreft is het begrijpelijk dat mensen voor Nankang-banden kiezen. Het scheelt al gauw de helft qua kosten. Omdat de Alfa moest rijden als een Alfa heb ik gekozen voor nieuw ‘premium’-rubber. Ditmaal in de vorm van Bridgestone Potenza S001 banden. Die zijn eigenlijk bedoeld voor sportsedans en sportcoupé’s met veel vermogen, maar dan zit er in elk geval een band onder met meer dan voldoende reserves. Ja: de 159 heeft slechts 160 pk, 360 Nm en is ook nog eens voorwielaangedreven. Aan de andere kant weegt ‘ie leeg 1.550 kg en is het de bedoeling om de auto uiteindelijk prettiger te laten sturen dan voorheen,

De banden en velgen werden in no-time gemonteerd, inclusief originele naafdopjes. Bij veel auto’s merk je een groot verschil wanneer je van 16” naar 19” gaat. Bij deze Alfa 159 valt het heel erg mee. Met 19” is de auto preciezer, zonder zoekerig te zijn. Wel voel je dat er iets minder absorptievermogen in de banden zit, maar storend is het allerminst. Althans, qua comfort. Dankzij de 19” wielen werd duidelijker dat er echt even gekeken moest worden naar de ophanging, dat maakten de piepende en krakende geluiden wel duidelijk. Tevens begon er een gezoem op te treden dat op hogere snelheid telkens aanweziger werd. Ook leek de auto wat olie te lekken, dus een beurtje kon zeker geen kwaad, zeker niet omdat er in een paar maanden tijd 295.000 km op de klok stond! Bij dat beurtje had ik het gevoel dat er het een en ander van de ophanging vervangen moest gaan worden. Dus als we dan toch bezig zijn…

Deze auto gaat nog verder opgeknapt worden. We gaan er nog meer liefde instoppen. We gaan de 30-TG-VN vertroetelen. Ik raad het iedereen af om hetzelfde te doen. Er staan meer reparaties gepland voor de 159. Dat niet alleen, er komen nog een hele hoop upgrades aan. Er moet nog zoveel gebeuren. Qua uiterlijk helpen de velgen een hele hoop, maar de auto heeft schadeplekjes en moet eigenlijk gespoten worden, de auto is letterlijk 50 tinten Grigio en bladdert af. Het interieur is behoorlijk uitgeleefd. Alles is op zich wel heel, maar het kan een opknapbeurt gebruiken. Maar eerst moet de auto technisch in goede conditie zijn. Bij elke verkeersdrempel gaat het kraken. In principe kun je er prima mee rijden en waarschijnlijk zijn er zat mensen die dit prima vinden. Maar dit moet niet een zomaar een rijdende 159 worden, maar een bijzonder fraai exemplaar dat bovendien rijdt zoals het een Alfa betaamt. Er staat een hoop te gebeuren. Je leest er alles over. Hier, op Autoblog.